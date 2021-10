Huis van zeewier en onmogelijke droomauto, ook dat is de Dutch Design Week

Wie de Dutch Design Week bezoekt, komt ogen te kort. Omroep Brabant maakte een rondgang door Eindhoven en legde acht opvallende werken vast. Als opwarmertje voor mensen die de Dutch Design Week nog gaan bezoeken. Maar onthoud dat er nog zoveel meer te zien is.

Labyrint en 400 kilo kaarsvet

Een tentoonstelling in de vorm van een doolhof, gepresenteerd door architect Floris Alkemade, geboren in Sint-Oedenrode en ook rijksbouwmeester.

Het Labyrinth gaat over de tijd waarin we leven en de vraagstukken waar we mee worstelen, zoals klimaatverandering. Er moet iets veranderen, maar welke kant moeten we op? Dwalend door dit doolhof ontdek je in verschillende kamers dat creativiteit de sleutel is tot succes.

Je ziet verschillende tentoonstellingen zoals Ex Voto, van kunstenaar Folkert de Jong. Met schepen gemaakt van kaarsvet (voor deze tentoonstelling moest hij 400 kilo smelten) noemt Alkemade dit de meest hoopvolle kamer van het Labyrinth. Want voorbij de horizon kun je dromen over een andere werkelijkheid.