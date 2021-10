'Motiverend voor PSV', volgens Willy, 'Abnormaal slecht', zegt René

Olivier Boscagli scoorde de 3-1 van PSV tegen PEC Zwolle (foto: ANP 2021/Jeroen Putmans) vergroot

PSV had het afgelopen weekend lastig met hekkensluiter PEC Zwolle. Pas in de slotfase van de wedstrijd werd de vroege 1-0 achterstand omgebogen in een 3-1 zege. Tot blijdschap van clubicoon Willy van de Kerkhof. "Vorig jaar verloren we dit soort wedstrijden, of speelden we die gelijk. Nu winnen we gewoon." Broer René is er een stuk minder over te spreken. "Dit was ab-nor-maal slecht."

René vond het duel ronduit PSV-onwaardig. "Afgezien van de laatste tien minuten, toen maakten we nog drie doelpunten. Maar de eerste tachtig minuten waren het aanzien niet waard. Er zat geen creativiteit in. Alles ging door het centrum, er waren weinig afstandsschoten... Ik was liever ergens een kopje koffie gaan drinken." Breien

PSV kwam al na drie minuten op achterstand, via een goal van Daishawn Redan. "Daarbij letten we achterin niet goed op en maken we wat foutjes", vertelde Willy maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "We moeten achterin wat scherper dekken." Daarnaast vindt de ex-international dat de verdedigers van PSV de bal wat sneller naar voren moeten spelen. "Als PEC aanvalt en de bal verliest, moet je veel sneller de aanvallers inspelen. Wij blijven dan een beetje breien achterin. Daardoor kan PEC weer teruglopen en staan ze weer met tien man achterin. We gaan niet snel genoeg van achteren naar voren." Eran Zahavi

Toch kreeg PSV een behoorlijk aantal kansen om het duel eerder te kantelen. Die kansen waren echter niet besteed aan de voorhoede. Ook Eran Zahavi kreeg de bal er niet in. "Zahavi is de laatste weken toch weer wat minder in vorm", constateert René. Toch vindt hij het geen optie om pinchhitter Carlos Vinícius in de basis te zetten. "Die breekt ook geen potten als hij mag invallen. Ik denk dat Zahavi dus eerste keus blijft." Motiverend

Voor PSV breekt nu een belangrijke week aan. Donderdag wacht in de Europa League het sterke Monaco en zondag wacht de topper tegen Ajax, in Amsterdam "Dat zijn twee wedstrijden die PSV zal moeten winnen", benadrukt de vleugelaanvaller van weleer. "Om Europa te overwinteren en om in Eredivisie bij te blijven." Met het oog op deze tegenstanders was de zege op PEC Zwolle heel erg belangrijk, legt broer Willy uit. "Want je ging nu toch met een goed gevoel naar huis toe zaterdagavond. Zo ga je ook lekkerder de nieuwe week in dan wanneer je had gelijkgespeeld tegen PEC of verloren. Deze zege is motiverend voor de komende twee wedstrijden." LEES OOK: PSV met veel moeite langs hekkensluiter PEC Zwolle

