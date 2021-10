Léanne maakt de pakken van The Masked Singer, maar weet niet wie erin zit

Kostuummaakster Léanne van Deurzen uit Breda is het brein achter de prestigieuze pakken van het populaire tv-programma The Masked Singer. "Dat ze 10.000 euro kosten is echt totale onzin."

De zwaan, het marsmannetje of een levensgrote schaakpilaar: stuk voor stuk zijn de karakters uit The Masked Singer indrukwekkende verschijningen. Los van het mysterie welke BN'er in het pak verscholen zit, ontstond er deze week nog een raadsel over de pakken zelf. Die bijzondere werken zouden namelijk wel 10.000 euro kosten, volgens RTL nieuws.

"Dat is echt totale onzin", reageert maakster Van Deurzen. In haar atelier in Breda maakt ze in het diepste geheim de indrukwekkende kostuums. Daar is ze vaak makkelijk een maand mee bezig. Dat is veel tijd en werk, dus dat kost ook veel geld. Maar hoeveel dat precies is, wil Van Deurzen niet prijsgeven. "Die 10.000 klopt in ieder geval niet", vertelt ze in de radioshow WAKKER!.