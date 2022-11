Robèrt van Beckhoven schittert heel even als zingende teddybeer

Robért van Beckhoven schitterde vrijdagavond in vol ornaat als teddybeer in The Masked Singer. Het muzikale avontuur was van korte duur voor de Oisterwijkse meesterbakker. Het publiek gunde hem maar één optreden. Van Beckhoven zelf is er nuchter onder: “Laat mij maar lekker bakken.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

In het populaire RTL4 programma worden bekende Nederlanders in een pak gehesen waardoor ze compleet onherkenbaar zijn. Ze gaan vervolgens gemaskerd, zingend en dansend de strijd aan om de titel, terwijl een aantal panelleden moet raden welke bekende Nederlander er in het pak schuilgaat.

"Ze kijken naar je toonhoogte en daar zoeken ze dan een passend nummer bij.”

Van Beckhoven reageerde zaterdag in het radioprogramma Graat & De Laat op zijn minute of fame als podiumdier. Hij hoefde niet heel lang na denken toen hij werd gevraagd. “Laten we het maar doen, dat is wel leuk. Ik heb even overleg gevoerd met het vrouwtje en ook zij vond het goed.” Hij kreeg één zangles en mocht daarna gelijk het podium op, wat hem best aardig afging. Dat vindt Van Beckhoven zelf ook. “Het was een goed nummer voor me. Ze kijken naar je toonhoogte en daar zoeken ze dan een passend nummer bij.” En het pak paste als gegoten.

Robèrt van Beckhoven als teddybeer in The Masked Singer (foto: RTL4).

Zelf bekeek Van Beckhoven de uitzending vrijdagavond bij talkshow Jinek, want daar schuift elke vrijdagavond de afvaller uit The Masked Singer aan. Zijn kinderen kregen de opdracht om thuis naar The Masked Singer te kijken waar ze voor het eerst hun vader in teddypak op het podium zagen. “Dat ik meedeed hadden ze totaal niet verwacht.” Ook bij de panelleden zorgde zijn deelname voor veel verbazing, niemand van de panelleden raadde het goed.

"Mijn worstenbroodjes mochten niet het hele pand door. Dan viel ik door de mand."