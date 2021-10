Grunten als een heavy metal-ster, Nova (10) schreeuwt longen uit haar lijf

Terwijl haar vriendinnetjes turnen en TikTok dansjes doen, doet Nova Huijben iets heel anders met haar vrije tijd: de 10-jarige uit Rosmalen houdt van grunten. "TikTok vind ik helemaal niks", zegt ze met haar lange blonde vlecht.

Nova klinkt hetzelfde, maar daar houden de parallellen meteen op. Nova heeft een 3 goudvissen, een hamster, zit in groep 7 van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen en giechelt, net als alle andere meisjes van haar leeftijd.

Grunten is een zangtechniek die je vooral hoort bij death metal. Muziek die te herkennen is aan keiharde snelle gitaren en grommende zang: de grunts. Meestal gespeeld door stevige vaak langharige kerels en soms een vrouw, die hoofdschuddend op het podium staan.

Voordat de les begint moet ze eerst haar stem opwarmen. "Mensen denken vaak dat het slecht voor m'n stem is en dat ik er keelpijn van krijg, maar dat is niet zo. Als je niet goed opera zingt, kun je ook stemproblemen krijgen", zegt Nova.

Samen met haar moeder, Eva, reist Nova regelmatig vanuit Rosmalen naar het repetitielokaal van Monica Janssen in Dordrecht. Hier wil Nova nog beter leren grunten. "Mijn vader draaide een keer muziek van Alissa White-Gluz, de zangeres van Arch Enemy. Eerst dacht ik dat het een man was, maar toen ik de videoclip had gezien dacht ik: dat wil ik ook", vertelt Nova lachend.

"Nova heeft echt talent", zegt zangcoach Monica. "Ze pikt de tips om beter te leren grunten heel makkelijk op en doet het eigenlijk meteen goed. Zo'n jonge meid dit leuk vindt om te doen is echt bijzonder." Vorige week hebben Nova en Monica samen ook een videoclip opgenomen voor Magical O Metal om andere kinderen muziek, video's en stripverhalen te inspireren.

De kinderen bij Nova in de klas vinden het stoer wat ze doet. Vooral toen ze meedeed aan Game of Talents op RTL4. "Eigenlijk had ik ook mee willen doen aan The Voice kids, maar dat vond m'n moeder geen goed idee", vertelt ze.

Ondanks haar talent ziet Nova een professionele carrière als gruntzangers niet voor zich. "Ik vind het nu super leuk om te doen, maar wil later graag chiropractor worden. Grunten wil ik dan nog steeds doen als hobby", vertelt een zelfverzekerde Nova.