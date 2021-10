Eerste basisschool alweer dicht door oplopende coronabesmettingen

De Sint Bavoschool in Rijsbergen is sinds maandag weer overgeschakeld op thuisonderwijs voor alle leerlingen. Aanleiding is het oplopende aantal coronabesmettingen onder de kinderen en het personeel. Dat laat de school weten aan Omroep Brabant.

Directeur Jac Verschueren: "We gaan nu richting de dertig besmettingen. Dat brengt een aantal groepen in de problemen. Er zijn ook twee collega’s besmet en dus kwamen we met inval in de problemen, dan gaat het onderwijs ongelijk lopen. Met het oog op komende herfstvakantie hebben we nu besloten om dicht te gaan. Hopelijk dempen we de boel een beetje."

Ochtend vrij

Maandagochtend waren de kinderen vrij zodat ze hun laptop voor het thuisonderwijs weer uit de kast konden halen. 's Middags wordt dan weer begonnen met thuisonderwijs. Twee klassen kregen al langer thuisonderwijs. Verschueren realiseert zich dat dit voor veel ouders geen goed nieuws is: "We maken het voor ouders ook heel moeilijk, maar zagen geen andere oplossing."

Sinds 20 september is het niet meer verplicht een hele klas naar huis te sturen als er iemand in de klas besmet is met corona. Bij meerdere besmettingen in een groep kan de GGD wel adviseren dit toch te doen.