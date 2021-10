Tilburg gaat statushouders opvangen in voormalige Willem II-kazerne

Tilburg komt tijdelijk met een opvangplek voor tussen de twee- en vierhonderd statushouders, mensen die hier gedurende langere tijd of definitief kunnen blijven. Ze krijgen onderdak in de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan Zuid, totdat er geschikte woningen voor hen zijn gevonden. Dat meldt de gemeente maandag.

De opvang in de kazerne moet volgens de gemeente een noodsituatie zoals in 2015 helpen te voorkomen. "Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang."

De opvang in Tilburg is bedoeld voor maximaal een jaar, tot 1 november 2022. Dinsdag en woensdag zijn er in Tilburg informatieavonden voor omwonenden. Daar geven het college van burgemeester en wethouders en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een toelichting.

De Koning Willem II-kazerne was voorheen een Penitentiaire Inrichting. In 2017 werd de PI gesloten en sindsdien wordt het gebouw gebruikt voor politie en militaire oefeningen.

'Moet meer ruimte komen, desnoods onder dwang'

Een andere opvangplek, in het Groningse Ter Apel, is overvol en dreigt uit zijn voegen te barsten. De lokale politieke partijen in de gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort, hebben er bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) vorige week op aangedrongen dat in andere gemeenten 'desnoods maar onder dwang meer ruimte gecreëerd wordt'. De staatssecretaris wil dat er vanaf 1 november in Nederland in totaal circa 3000 tijdelijke opvangplekken meer zijn.

