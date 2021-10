Man steekt in op taxichauffeur bij Eindhoven Airport: 8 jaar cel

Een 21-jarige man die een taxichauffeur bij Eindhoven Airport neerstak, moet acht jaar de gevangenis in. In februari stak hij meerdere keren met een mes in op de chauffeur, waarbij het slachtoffer zwaargewond raakte. De rechtbank beoordeelt dit als poging tot moord.

De 21-jarige man nam die dag een taxi van Tilburg naar het vliegveld in Eindhoven. Aan het eind van de rit, viel hij plotseling de chauffeur aan. Hij stak met een mes acht keer in het achterhoofd en in de richting van de nek van de chauffeur. Het slachtoffer werd met flinke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij had een hoofdwond van een paar centimeter diep en een doorgesneden pees in een van zijn handen.

Poging tot moord

Volgens de rechtbank in Den Bosch wilde de dader de chauffeur doden en was er sprake van voorbedachten rade. Daardoor wordt zijn actie gezien als poging tot moord.

De dader had de taxichauffeur die dag vlak voor de middag via WhatsApp gevraagd hem later die dag op te halen. Zo'n twee uur na het versturen van dat bericht, zocht hij op zijn telefoon naar 'in de nek steken met mes' en 'messlag in nek'. Weer een halfuur later stapte de dader de taxi in voor de rit naar Eindhoven Airport.

Toen de taxi bij het vliegveld was aangekomen, stelde de dader een vraag over een looproute. Op beelden van de dashboardcamera is te zien dat hij daarna een mes uit zijn mouw haalde. Dat liet hij een paar seconden op zijn schoot liggen, waarna hij op het slachtoffer begon in te steken. Uit de beelden blijkt ook dat de verdachte de hele rit ontspannen was. Uit deze beelden concludeert de rechtbank dat de dader zijn actie vooraf had gepland en bewust handelde.

Grote gevolgen zorgen voor hogere straf

De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de chauffeur deze aanval overleefde, dankzij zijn eigen snelle reactie. Hij vluchtte namelijk snel de taxi uit. Maar de rechtbank spreekt wel van grote gevolgen voor het slachtoffer. Zo heeft hij langdurig letsel aan zijn hand en is hij getraumatiseerd. De man durft niet meer te werken als taxichauffeur.

De aanval van de 21-jarige man versterkt volgens de rechtbank daarnaast de gevoelens van angst en onveiligheid waar veel taxichauffeurs mee zouden kampen. Ze worden hiermee nogmaals geconfronteerd met hun kwetsbaarheid wanneer er een passagier op hun achterbank zit die kwade bedoelingen heeft. De rechtbank rekent de verdachte dit zwaar aan.

Hierdoor heeft de rechtbank een hogere celstraf opgelegd dan de zeven jaar celstraf die de officier van justitie had geëist. Verder moet de man een schadevergoeding van ruim 28.000 euro betalen aan het slachtoffer.

Beelden van vlak na de steekpartij: