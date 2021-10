Kinderlokker hoeft niet meer de cel in voor poging tot ontucht

Een man van 24 uit Eindhoven krijgt een voorwaardelijke straf voor een poging tot ontucht bij twee jongens van 10 jaar in het Stadswandelpark in zijn woonplaats vorig jaar. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De politie vond 243 foto's en 109 video's op zijn computer en telefoon. Verder moet hij verplicht meewerken aan een onderzoek en heeft hij een contactverbod met minderjarigen gekregen.

De rechtbank in Den Bosch rekent het de man zwaar aan dat hij onrust zaaide bij spelers van Pokémon Go en hun ouders. "De kinderen moeten het spel onbevangen kunnen spelen", vindt de rechtbank. Daarom krijgt de Eindhovenaar 360 dagen cel waarvan 356 dagen voorwaardelijk. De vier dagen onvoorwaardelijke celstraf heeft hij al uitgezeten in voorarrest. Ook moet hij verplicht meewerken aan een klinisch onderzoek en krijgt hij een contactverbod met minderjarigen.

Verminderd ontoerekeningsvatbaar

De rechtbank heeft een proeftijd van 5 jaar opgelegd, omdat uit een onderzoek naar voren kwam dat de kans op herhaling groot is. De straf is vooral voorwaardelijk, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard.

Hij heeft namelijk autisme en meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Eerder werd ook al duidelijk dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad en dat hij een drugs- en gameverslaving heeft.

Pedofielen ontmaskeren

De dader stapte vorig jaar oktober af op twee 10-jarige jongens die Pokémon Go aan het spelen waren. Hij nam de jongens mee naar een afgelegen plek en vroeg aan één van hen of hij zijn piemel mocht aanraken. Ook zou hij de jongen betast hebben bij zijn kruis. De andere jongen probeerde hij ongevraagd te knuffelen en toen de 10-jarige wilde weglopen, hield hij hem tegen.

Zelf zegt de Eindhovenaar hierover dat hij de jongens aansprak over Pokémon Go. Hij zou zweethanden hebben en tijdens het afvegen aan zijn broek het geslachtsdeel van de jongen hebben aangeraakt. Hij hield de andere jongen tegen, omdat hij in paniek was. En met de kinderporno op zijn telefoon wilde hij naar eigen zeggen pedofielen ontmaskeren. De rechtbank in Den Bosch vond dit ongeloofwaardig en veroordeelde de man maandag.

