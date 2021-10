Inbreker die voordeur intrapt gefilmd door deurbelcamera

Wachten op privacy instellingen... Met twee schoppen tegen de voordeur, ging de deur open (foto: omroep Brabant) Toen niemand reageerde op de deurbel, liep de man richting voordeur om hem in te trappen (foto:Omroep Brabant). Even links en rechts kijken of niemand kijkt en de inbreker gaat er vandoor (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/4 Een inbreker in Leende komt zeer herkenbaar in beeld dankzij een videodeurbel

In Bureau Brabant is deze week te zien hoe eind juli een inbreker in Leende de voordeur van een woning heeft ingetrapt. Doordat hij eerst aanbelt wordt de camera in de deurbel geactiveerd en is de inbreker in actie te zien. Nu hoeft alleen iemand hem nog te herkennen.

De man in korte blauwe broek en donker shirt wacht even of er open gedaan wordt. Als dat niet gebeurt loopt hij richting voor deur en geeft er twee flinke trappen tegen. Bij die laatste trap vliegt de deur open. Het is binnen een paar seconden gepiept. Herkenbaar in beeld

Dan verdwijnt de man uit beeld om niet veel later terug te keren met een gevulde Adidas-rugzak om zijn schouders en later blijkt dat er ook geld verdwenen is. Op het moment dat hij via de voordeur de woning weer verlaat komt hij heel herkenbaar in beeld. Wie de man herkent kan bellen met de politie

