Coronabesmettingen in Altena verdubbeld: 'Vaccinatie is een vrije keuze'

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in gemeente Altena is in twee weken tijd meer dan verdubbeld. “Ik maak me voor een deel zorgen”, reageert burgemeester Egbert Lichtenberg. “De stijging lijkt verklaarbaar door de recente versoepelingen, maar gelukkig heeft die nog niet geleid tot meer ziekenhuisopnames." Hij vindt dat de gemeente mensen goed moet informeren, maar dat ze uiteindelijk zelf moeten kiezen of ze zich laten vaccineren.

De stijging zette in rond 5 oktober. In de weken daarvoor ging het dagelijks om gemiddeld 6 of 7 nieuwe besmettingen. Nu ligt dat aantal gemiddeld op twintig met een uitschieter van 43 op zaterdag 16 oktober. “We hebben de anderhalvemetersamenleving losgelaten, maar we moeten ook alert blijven. De besmettingscijfers zijn ook een soort dagkoersen, maar we moeten wel proberen het reproductiegetal weer onder de 1 te krijgen”, zegt de burgemeester.

Lichtenberg volgt samen met het gemeentelijk coronateam de ontwikkelingen in zijn gemeente op de voet. “We moeten de vinger aan de pols houden en voor we het vergeten, er zijn nog steeds gedragsregels. Vaak handen wassen is er daar één van.”

“Of mensen zich wel of niet laten vaccineren is een vrije keuze. Ik heb daar geen mening over.”

De vaccinatiegraad schommelt in Altena rond de 76 procent, zo’n zeven procent minder dan het landelijk gemiddelde. De verklaring daarvoor zou zijn, dat onder meer zwaardere religieuze stromingen binnen de gemeente niet echt openstaan voor vaccinatie. Daarnaast zijn er ook weigeraars op andere gronden. “Of mensen zich wel of niet laten vaccineren is een vrije keuze. Ik heb daar geen mening over”, zegt Lichtenberg. De afgelopen maanden heeft de gemeente in publicaties, in open brieven van de burgemeester en in video's op Facebook de mogelijkheid tot vaccineren wel vaak onder de aandacht gebracht. Ook de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin was een terugkerend onderwerp. “Ik vind het de plicht van de overheid om mensen zo goed mogelijk te informeren.” “Mijn indruk is dat onze berichtgeving over het coronavaccin en het vaccineren goed is ontvangen”, zegt Lichtenberg. Hij zegt zich daarbij gesteund te voelen door alle partijen in de gemeenteraad, ongeacht politieke kleur of religieuze achtergrond. “Ik heb de open brieven geschreven als burgemeester, want ik sta tussen de partijen.” Op de coronavideo's van de gemeente op Facebook kwam ook kritiek. “Ook daar heb ik geen mening over. Uitlatingen op social media zijn een vrij recht”, klinkt het formeel.

“De prikbus heeft twee keer rondgereden."

Om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen heeft recent ook in Altena de prikbus rondgereden. “Ik kijk daar positief op terug”, vertelt Lichtenberg. “De prikbus heeft twee keer rondgereden. De eerste keer leverde dat 460 vaccinaties op en de tweede keer ruim 150. De mensen die langskwamen hadden eerder nog geen mogelijkheid gevonden om zich te laten vaccineren. En er zijn ook jongeren langs geweest voor een vaccinatie.” LEES OOK: Eerste basisschool alweer dicht door oplopende coronabesmettingen

