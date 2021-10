Man (72) maakt foto van kenteken en krijgt vuistslagen in zijn gezicht

De man kreeg vuistslagen in zijn gezicht nadat hij een kenteken had gefotografeerd (Archieffoto: Pexels) vergroot

Een man van 72 jaar is maandagmorgen in Tilburg mishandeld door een automobilist nadat hij een foto had gemaakt van zijn kenteken. Het slachtoffer kreeg een paar vuistslagen in het gezicht en hield daar een breuk in zijn gezicht aan over. De verdachte is aangehouden maar de politie zoekt nog getuigen van de mishandeling.

De man werkte in zijn garagebox aan de Kapelmeesterlaan toen er een auto met hoge snelheid voorbij stoof. De auto stopte even verderop bij de ingang van een flat. Het latere slachtoffer keek uit nieuwsgierigheid wie er uit de auto stapte. De bestuurder gedroeg zich opgefokt en riep: wat valt er te zien? Kenteken gefotografeerd

De 70-plusser maakte een foto van het kenteken van de auto van de bestuurder. De automobilist die inmiddels op een galerij van de flat stond zag dat en riep dat hij later wel verhaal zou halen. Na een minuut of tien kwam de bestuurder de garagebox inlopen, waarna een ruzie ontstond. De man kreeg klappen in zijn gezicht en in het ziekenhuis bleek hij een breuk in zijn gezicht te hebben. Getuigen gezocht

De politie wist de bestuurder te achterhalen dankzij het gefotografeerde kenteken dat de man nog in zijn bezit had. De automobilist zit nog vast voor verder onderzoek. De politie zou erg geholpen zijn door getuigen die iets van dit voorval gezien hebben.

