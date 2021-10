Afgekeurde goal en onnodige verliespartij voor NAC in Volendam

NAC heeft maandagavond de uitwedstrijd in en tegen Volendam met 1-0 verloren. Een uitslag die geen recht deed aan de krachtsverhoudingen, want een gelijkspel was beter geweest. Dat kwam onder meer omdat scheidsrechter Nijhuis een goal van spits Ralf Seuntjens afkeurde.

Normaal gesproken is de uitwedstrijd tegen FC Volendam altijd een feestje voor de supporters van NAC. Niet zozeer vanwege de uitslagen, de Bredase ploeg wist de laatste twee uitduels niet te winnen, maar door de ambiance in het palingdorp. De NAC-aanhang stond voorafgaand altijd massaal bier te hijsen aan de Volendamse Dijk. Gewoon, zonder gedonder, zoals het hoort.

Helaas voor de supporters had partypooper KNVB in alle wijsheid besloten dat de wedstrijd op een maandagavond om 20.00 uur afgewerkt moest worden. Op de Dijk was het daarom rustig, maar toch waren er nog vierhonderd die-hards in het uitverkochte uitvak.

Mooie goal van FC Volendam

Die zagen een matige eerste helft waarin NAC compact speelde, weinig weggaf maar ook moiete had om kansen te creëren. Datzelfde gold voor FC Volendam, maar de gastheer kon na bijna een half uur spelen toch scoren. Een goal die letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwam vallen, maar prachtig was. Vogelvrij nam Denso Kasius een voorzet vanaf links direct op de pantoffel en verschalkte NAC-doelman Nick Olij. De thuisploeg werd daarna alleen maar sterker en NAC had het bij vlagen lastig.

Afgekeurd doelpunt en kansen voor NAC

Na de rust probeerde NAC wat terug te doen en zocht de aanval. In de 53e minuut was het raak omdat Volendam-keeper Filip Stankovic de fout in ging. In duel met Ralf Seuntjens liet hij de bal los die vervolgens via de rug van de spits het doel inrolde. Scheidsrechter Bas Nijhuis keurde het doelpunt echter af wegens hinderen van de keeper. Dat was zeer opmerkelijk, want Stankovic leek zelf de fout in te gaan en bevond zich bovendien buiten het vijfmeter gebied.

Niet veel later had NAC het wel aan zichzelf te wijten dat de 1-1 niet op het scorebord kwam. Ody Velanas kwam oog in oog te staan met keeper Stankovic, maar die pakte zijn inzet. En zo waren er nog wat meer kansen voor de Bredase ploeg, die op basis van de tweede helft zeker een punt mee naar huis had mogen nemen.

Kater

Maar NAC stond met lege handen en liet in Volendam de kans lopen om zich op de ranglijst in de middenmoot te nestelen. De meegereisde Bredase supporters gingen opnieuw met een kater naar huis. En deze keer niet van de drank.

