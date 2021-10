NAC-spits Ralf Seuntjens woedend op scheidsrechter: 'We zijn genaaid'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 NAC-spits Ralf Seuntjens woedend na afgekeurde goal.

NAC-spits Ralf Seuntjens was na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd tegen FC Volendam woedend op scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter keurde namelijk in de 53e minuut een doelpunt af van de aanvaller van de Bredase club. "Het is schandalig en onverklaarbaar."

Het vuur spoot een half uur na afloop nog uit zijn ogen. Ralf Seuntjens was ziedend en voelde zich met zijn ploeg NAC bestolen door scheidsrechter Bas Nijhuis. In de 53e minuut ging Volendam-keeper Filip Stankovic in de fout in ging door in een duel met Ralf Seuntjens de bal los te laten, die vervolgens via het achterhoofd van de aanvaller het doel inrolde. Hoewel de doelman buiten het vijfmeter gebied acteerde, keurde Nijhuis het doelpunt af.

"Het is schandalig dat deze goal wordt afgekeurd."

"Het is gewoon schandalig dat deze goal afgekeurd wordt", zegt Seuntjens. "Mijn voeten bleven allebei op de grond en dus is het geen overtreding. En dat is volgens mij het criterium. Dat leer je als beginnend scheidsrechter al als je de onder twaalf fluit." "De goal wordt dan afgekeurd door een grensrechter waar zes man voorstaan en die het dus niet kan zien. Bas Nijhuis heeft vrij beeld, maar hij fluit toch. Het is onverklaarbaar, maar hier wordt waarschijnlijk weer niets aan gedaan. We zijn genaaid." Na afloop wilde Seuntjens verhaal halen bij Nijhuis, maar dat lukte niet. "Hij loopt gelijk weg en is niet meer aanspreekbaar", zo zegt hij. "Ook na het bedanken van het publiek was hij weg. Maar hij stapt zo de auto in en dan zit hij vrijdag weer bij zijn vriendjes (van Veronica Inside, red.)." LEES OOK: Onnodig verlies van NAC in Volendam.

