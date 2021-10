Nikkie de Jager krijgt eigen wassen beeld in Madame Tussauds

(beeld: NikkieTutorials) vergroot

De wereldberoemde YouTuber Nikkie de Jager uit Uden krijgt haar eigen wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Dat maakte de koningin van de make-up maandagavond zelf bekend. Vol trots poseert ze naast haar wassen evenbeeld in een gloednieuwe vlog. "Dit is zo eng."

Vol hysterie kijkt ze naar het nieuwe beeld. "Oh mijn god, dat ben ik! Ik ben bang!", zegt ze in de video. "Ik heb het gevoel dat ze ieder moment kan gaan bewegen", schatert ze. "Ik heb een goede neus! En dat haar!" Drie uur poseren

Een wassen beeld heb je niet zomaar, zo blijkt. Al in december 2019 kreeg de YouTuber een uitnodiging van Madame Tussauds. Een poseersessie van drie uur was nodig voor het beeld, zo is te lezen in de mail. Ook werden talloze foto's gemaakt en natuurlijk werden al Nikkies maten nauwkeurig opgemeten. "Ik had niet verwacht dat het zoveel tijd zou kosten", vertelt Nikkie in de video. Het werk van de Udense ging verder dan alleen poseren. De vlogger mocht de make-up van het beeld bepalen. Dat was geen makkelijke beslissing. Je kunt het immers niet zomaar meer veranderen. "Ik heb voor iets veiligs gekozen. Je wil niet iets kiezen wat je over zes jaar lelijk vindt." De Udense is niet de eerste Brabander in het wassenbeeldenmuseum. Ook zanger Guus Meeuwis, dj Hardwell uit Breda en Rico Verhoeven uit Halsteren hebben wassen evenbeelden.

