Tilburg start proef: samenwonen voor uitkeringsgerechtigden

In Tilburg mogen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, een half jaar op proef gaan samenwonen. Ze worden dan niet gekort op hun uitkering. Dat is een experiment dat de gemeente gaat uitvoeren. Tilburg is voor zover bekend de eerste gemeente die zo'n proef uitvoert.

Door een half jaar samen te wonen zonder dat ze hun uitkering verliezen, kunnen bijstandsgerechtigden kijken of samenwonen iets voor hen is. Dagblad Trouw schrijft dinsdag over de proef van de gemeente Tilburg.

Niet durven samenwonen

Nu is het zo dat wanneer bijstandsgerechtigden gaan samenwonen met iemand die een salaris heeft, of eigen spaargeld, ze direct hun uitkering moet inleveren. Iemand wordt direct financieel afhankelijk van zijn of haar partner. Ook als twee mensen die allebei een uitkering krijgen gaan samenwonen, wordt hun uitkering vaak lager. De vaste lasten dalen immers wanneer je ze samen deelt. "Veel inwoners in de bijstand durven daarom niet te gaan samenwonen, uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie", zegt de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah tegen de krant.

Ook worstelen veel uitkeringsgerechtigden die een relatie krijgen, met de vraag wanneer ze nu precies als één huishouden worden gezien. Of wanneer je gewoon vaak bij elkaar op bezoek bent. Ook daarin moet deze nieuwe proef van de gemeente Tilburg uitkomst bieden.

Proefperiode verlengen

Uitkeringsgerechtigden kunnen zich bij de gemeente melden als ze gaan samenwonen. Ze houden dan hun uitkering en hun eigen huis gewoon aan. Na een half jaar wordt gekeken of het samenwonen een succes is. En indien gewenst kan de proefperiode dan worden verlengd. In een gesprek met de gemeente wordt met de inwoner in kwestie ook besproken wat voor invloed het samenwonen gaat hebben op de hoogte van hun bijstandsuitkering.

Als de gemeente Tilburg het experiment een succes vindt, worden de resultaten doorgegeven aan het Rijk. Er wonen op dit moment zo'n zevenduizend mensen met een bijstandsuitkering in Tilburg. Dat is relatief veel in vergelijking met andere gemeenten.