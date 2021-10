Het wordt 20 graden, maar later deze week onstuimig herfstweer

Je zou haast vergeten dat het al de tweede helft van oktober is, zulk lekker weer wordt het dinsdag. Volgens weerman Wilfred Janssen van Weerplaza kan het kwik zelfs oplopen tot twintig graden. Het is wel meteen ook de laatste mooie dag van deze week.

We moeten dinsdagochtend even door wat miezerbuien heen. "Maar dat is voor een goed doel", zegt Janssen. "Er trekt namelijk een warmtefront over Brabant en het woord zegt het al: het wordt in de loop van de dag steeds warmer." Dinsdagmiddag kan in het zuidwesten van de provincie zelfs de twintig graden even worden aangetikt, denkt hij.

Zonder jas op de fiets

Daarbij komt dat het later in de middag ook droog wordt, alleen de wind blijft stevig waaien. "Je kunt rustig zonder jas op de fiets, maar als je tegen de wind in moet zul je even stevig moeten doortrappen", voorspelt de meteoroloog.

En geniet er maar van voor zolang het duurt. Dinsdag is naar alle waarschijnlijkheid de laatste mooie dag van de week. Woensdag is het nog steeds best warm, maar kunnen we ons opmaken voor een aantal pittige buien. "En we verwachten onweer en zware windstoten", zegt Jansen. "Al blijft het zacht."

Onstuimig herfstweer

Die temperatuur gaat een dag later ook dalen. "Dan draait de wind en komt er koelere lucht het land binnen", legt de weerman uit. "Donderdag hebben we vrij onstuimig herfstweer." Die buien zijn zo tegen het weekend wel weer vertrokken, maar echt warm wordt het tegen die tijd niet meer. "Ik verwacht zo'n tien tot twaalf graden."