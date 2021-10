Man rijdt fietsster (84) dood, maar geen cel vanwege zorg voor kinderen

Politie en ambulance bij de plek waar de fietsster werd aangereden (foto: FPMB Erik Haverhals). vergroot

Een man hoeft niet de cel in hoewel hij onder invloed van amfetamine met zijn wagen een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte in zijn woonplaats Kaatsheuvel. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald. Een gevangenisstraf zou te grote gevolgen hebben voor de twee jonge kinderen, die hij vrijwel in zijn eentje opvoedt.

Toch wordt het de automobilist zeer kwalijk genomen dat hij zo onvoorzichtig en onoplettend over de Monseigneur Völkerstraat reed dat hierdoor een fietsster van 84 dodelijk werd geraakt. Het ongeluk gebeurde vorig jaar oktober. Mogelijk toch de cel in

De inwoner van Kaatsheuvel (38) krijgt een taakstraf van 240 uur en ook bepaalde de rechter dat hij drie jaar niet achter het stuur mag zitten. Verder wacht hem zes maanden cel wanneer hij de komende tijd toch weer de fout in gaat. Volgens de rechter heeft de man achteruit gereden, zonder voldoende te kijken of de weg vrij was. Hierbij botste hij tegen een vrouw op haar fiets. Ze overleed een dag later aan de gevolgen van het ongeluk. 'Groot en onherstelbaar leed'

Hij heeft hiermee de nabestaanden groot en onherstelbaar leed berokkend, zo oordeelde de rechter. In de uitspraak werd verwezen naar de verklaring die de dochter van het slachtoffer tijdens de rechtszaak heeft afgelegd. De rechtbank voegt er wel aan toe dat het verkeersongeval ook op de bestuurder veel impact heeft gehad en dat hij spijt heeft betuigd. Ook wil de man in gesprek gaan met de nabestaanden. Bovendien is hij nooit eerder op deze wijze in aanraking geweest met justitie. Wel heeft hij in 2005 moeten boeten voor het rijden onder invloed van alcohol. LEES OOK: Fietsster (84) dag na ongeval Kaatsheuvel overleden, automobilist mogelijk onder invloed van drugs

