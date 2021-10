Efteling-souvenirs gestolen: dievenfamilie komt ervan af met waarschuwing

Efteling-souvenirs zijn er in alle soorten en maten (foto: Ferenc Triki). vergroot

Pyjama's, knuffels, bekers, een tandenpoetsset en broodtrommels. Vier familieleden werden in juni 2019 op heterdaad betrapt toen ze deze souvenirs probeerden te stelen in de Efteling. Deze dinsdag stond het viertal voor de politierechter in Breda en die legde elk een voorwaardelijke boete op. Die moeten ze betalen wanneer ze de komende twee jaar weer in de fout gaan.

Twee van de vier verdachten kregen een voorwaardelijke boete van 350 euro; de andere twee kwamen er vanaf met een mogelijke geldstraf van 250 euro. De waslijst aan gestolen goederen was groot, de waarde viel nog mee. In totaal probeerden de dieven voor bijna 240 euro De Efteling uit te smokkelen. Het personeel van de souvenirwinkel, waar de vier het spul buit probeerden te maken, wist dit te voorkomen. Buit varieerde van 2 tot 22 euro

De duurste artikelen die ze wilden stelen, waren Assepoester-, eenhoorn- en lamaknuffels, in waarde variërend van 17,50 tot 22 euro. Het goedkoopste betroffen een spray en een (speelgoed)brandblussser die normaal gesproken voor 2 euro te koop waren. De veroordeelden zijn twee broers en een zus van 26, 27 en 28 jaar en de 27-jarige echtgenoot van de vrouw. Ze kwamen er allemaal met een waarschuwing vanaf, omdat ze een blanco strafblad hadden en de schade is terugbetaald. Ook hield de politierechter er rekening mee dat de zaak meer dan twee jaar oud is. De diefstal was door een klant opgemerkt. Eén van de verdachten stribbelde bij de aanhouding wat tegen, maar uiteindelijk zijn ze alle vier probleemloos naar het bureau gebracht, zo zegt de politie. 'Wel vaker iets gestolen'

Een woordvoerder van De Efteling laat in een reactie weten dat hij niets over deze diefstal mag zeggen, omdat de zaak bij politie en justitie terecht is gekomen. Hij meldt verder dat er op zijn park, 'net als in andere winkels vaker iets wordt gestolen.' Bij diefstallen probeert het park die zelf op te lossen met zijn bedrijfsbeveiliging. De daders wordt dan gevraagd de spullen alsnog te betalen. "Wanneer we er met de gast niet uitkomen of de situatie escaleert, dan wordt de politie ingeschakeld. Bij een heterdaad, wordt uiteraard wel een sanctie opgelegd. Bijvoorbeeld een parkontzegging. Maar dit kan per situatie verschillen", zo laat de zegsman ook nog weten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.