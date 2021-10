Nieuwe aftelklok als proef op stations, maar de rennende reizigers blijven

Rennende laatkomers waar treinen op blijven wachten, met als gevolg een dienstregeling die in de soep loopt, het is de NS een doorn in het oog. Een aftelklok moet ervoor zorgen dat er minder gerend en dus ook minder gewacht wordt. Op de centrale stations in Eindhoven en Den Bosch is een proef gestart. Voorlopig lijkt het erop dat er nog steeds sprintjes worden getrokken, ziet onze verslaggever.

Dat rennen gebeurt niet voor niks: reizigers naar Zaltbommel moeten een halfuur wachten als ze in Den Bosch de sprinter missen. In Eindhoven is dat anders: wie met de Intercity naar Den Bosch reist en die mist, hoeft slechts tien minuten geduld te hebben voor de volgende trein komt.

Rennen Een minuut later is dat anders: de trein moet weg, maar de conducteur geeft het voordeel van de twijfel aan een paar reizigers, die een overstap uit een vertraagde trein graag willen halen en daar een enorme sprint voor overhebben. Meteen nadat de laatste reiziger zich naar binnen heeft gehaast, gaan de deuren dicht en vertrekt de trein.

Het is dinsdagmorgen druk op Den Bosch Centraal. De sprinter naar Woerden vertrekt over zes minuten, is ook op de infoborden te zien. De tekst '6 minuten' op het scherm wisselt af met de vertrektijd, '8:03'. Tot de tekst met '1 minuut' op de borden verschijnt, komen de reizigers braaf aangesjokt over het perron.

De NS toetst de minutenafteller, te zien op de digitale borden met de eerstkomende trein erop, vanaf maandag. Op twee Brabantse stations wordt ermee proefgedraaid: in Eindhoven bij de intercity naar Alkmaar, in Den Bosch met de sprinter naar Woerden.

Daarmee wil de NS voorkomen dat vertraagde treinen voor vertraging zorgen bij andere treinen, zeker op drukke sporen. "Als je in de stationshal loopt en je ziet het bord met '0 minuten' erop, denk je toch sneller: ik pak de volgende wel", benadrukt Leblanc. "We hebben dat liever dan iemand die op het laatste moment aan komt rennen en je pas twintig seconden later weg bent."

De tienminutentreinen zijn de grootste reden dat de NS voor een aftelklok kiest, verklaart NS-woordvoerder Arno Leblanc de rennende reizigers in Den Bosch. "Het is nu gewoon om te kijken: zien we effect? En als dat zo is kan het alleen maar helpen, zeker als je dat bij alle tienminutentreinen gaat doen."

Toch vindt niet iedereen de aftelklok een goed idee, blijkt uit reacties op onder meer Facebook. Veel reizigers kennen de vertrektijd van hun trein uit het hoofd en passen daar hun timing op aan. "Dat is inderdaad even wennen", zegt Leblanc. "We houden in ieder geval goed in de gaten wat de reizigers ervan vinden. Je kunt van alles op de borden zetten, maar als het niks doet moeten we daar ons besluit op aanpassen."

De NS bekijkt de komende maand via een reizigersonderzoek of er genoeg waardering is voor de aftelklok. Zo ja, wordt de minutenafteller mogelijk landelijk ingevoerd.