Ex-toproeister Amber Kraak blijft wielrenster bij Jumbo-Visma

Ex-toproeister Amber Kraak uit Oss heeft haar contract bij de wielerploeg van Jumbo-Visma verlengd. Een half jaar geleden maakte ze de opmerkelijke overstap van de roeiboot naar de racefiets. Dat is de ploeg en Kraak goed bevallen. “Ik heb het afgelopen half jaar als erg fijn ervaren.”

Amber Kraak kreeg in feite een half jaar de tijd om zich te bewijzen als wielrenster en dat ging best goed. “Ik was al heel erg blij dat ik in zoveel mooie wedstrijden, zoals de Ronde van Noorwegen en de Vuelta, mocht starten.”

Volgens teammanager Esra Tromp heeft Kraak op verschillende vlakken een mooie ontwikkeling doorgemaakt. “Daarnaast is ze nog steeds erg nieuwsgierig en leergierig, wat goed past binnen de filosofie van het team. Ik ben ervan overtuigd dat we haar komend jaar in de finales gaan zien.”

Verdere ontwikkeling staat voorop bij de 27-jarige Kraak, die haar contract met één jaar heeft verlengd. “Hopelijk kan ik dan nog meer bijdragen aan de teamprestaties."

