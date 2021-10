Betalen met chip in je hand: landelijke primeur voor tattooshop in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Betalen met je hand: Tilburgse tattooshop implanteert als eerste betaalchip

Betalen bij de kassa door je hand tegen de pinautomaat te houden. Het is geen toekomstmuziek meer. Als eerste in het land implanteert de Tilburgse tattooshop The Tattooist een betaalchip. Een rechthoekig, plat schijfje van twee centimeter lang, dat onder je huid wordt gebracht.

Tom Koole (57) wijst naar de rug van zijn hand, zo’n vier centimeter onder zijn ringvinger. Daar zit zijn betaalchip, onzichtbaar verstopt: “Je ziet hem bijna niet. Alleen als ik m’n hand plat houd, zie ik zelf een kleine verhoging onder de huid. Maar als je niet weet waar hij zit, zie je het echt niet”. Vanuit heel het land komen de gebruikers ervoor naar Tilburg. Zo’n tien Nederlanders hebben de betaalchip nu. Twee maanden geleden liet Tom de chip in Tilburg inplanteren. “Ik voel ‘m nog een beetje. Het duurt 12 tot 24 maanden voordat het spierweefsel helemaal is hersteld.” Tom nam de chip omdat hij soms vergeetachtig is: “Ik had vroeger best vaak dat ik m’n geld en m’n bankpasje was vergeten. Dat vond ik zo vervelend.” Dus toen hij hoorde dat je een betaalpas kon laten implanteren, stond hij daar best voor open: “Je pas kan niet gestolen worden en hij kan niet kwijtraken want hij zit onder je huid. En ik vind die techniek ook wel mooi.”

"Als je knieën het niet meer doen, neem je toch ook een implantaat?”

Want Tom is wel van de gadgets: zijn deur gaat op afstand bediend automatisch open, bij zijn bank heeft hij een reeks schermen onder elkaar hangen, waarmee hij de omgeving van zijn huis, zijn zonnepanelen en het vliegverkeer boven Zeeland in de gaten houdt. Hij beseft zich dat hij vooroploopt: “De meeste mensen vinden het nog eng. Maar ik vind er niks engs aan. Als je knieën het niet meer doen, neem je toch ook een implantaat?” Zien is geloven, dus we gaan met Tom naar de plaatselijke doe-het-zelfzaak. Met zijn verlengkabel komt hij bij de kassa. De verkoper slaat het bedrag aan. Op de pinautomaat verschijnt de boodschap ‘Uw pas aub’. Tom drukt zijn hand tegen de automaat. ‘Een ogenblik aub’ en dan: ‘Kaart opnieuw aanbieden’. Het zal toch niet? Maar na wat bewegen: ‘Akkoord’. “Hij reageert soms nog wat gevoelig”, legt Tom uit. Bij de doe-het-zelfzaak zien ze Tom vaker, dus zijn ze wel aan zijn hand-met-chip gewend. Maar dat is nog niet overal. “Ik houd alleen mijn hand tegen de betaalautomaat en dan zien ze dat er betaald is. ‘Hoe kan dat nou, waar is je pasje dan?’ vragen ze. Als ik dan uitleg dat die onder mijn huid zit, snappen de meesten dat niet. Ik krijg er veel vragen over, vind ik heel leuk.”

"Als ik beroofd ben, kan ik altijd thuis komen.”

Alle gebruikers van de betaalchip zijn tot nu toe man. Maar woensdagochtend komt daar verandering in. Brigitte van Gestel, eigenaar van The Tattooist, neemt er zelf ook een: “Niet om mee te betalen. Ik zet er eenmalig duizend euro op. Daar doe ik niks mee. Alleen in geval van nood, als ik ergens gestrand of beroofd ben. Zodat ik altijd weet: ik heb duizend euro bij me en ik kan altijd thuiskomen.” Voor Tom is het betalen met de chip al bijna gewoon: “Op den duur hoort het erbij. Je hebt dan niet meer het idee dat er iets onder je huid zit. Als de wond is genezen, dan is de pijn ook weg en dan hoort het gewoon bij je lichaam. Zo zie ik het tenminste.” De bank garandeert gebruikers van de betaalchip dat ze deze zeker acht jaar kunnen gebruiken. Kosten voor aanschaf, implanteren en activeren: 350 euro.

