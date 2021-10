Betalen met een onderhuidse chip: klooien aan je lijf of de toekomst?

Elektronica in je lijf vergroot

Betalen met een onderhuidse chip. Tom Koole kan dankzij zo'n implantaat betalen met zijn hand. Het zal de nodige wenkbrauwen doen fronsen, want wie wil dat nou, is het wel nodig en waar eindigt dit?

Nieuwe technologie is altijd spannend, maar kan ook heel snel heel normaal zijn. Denk aan de pinpas en betalen met je mobieltje of smartphone. Peter Joosten is biohacker en volgt de technische ontwikkelingen op de voet. Zelf heeft hij inmiddels drie verschillende chips onder zijn huid zitten: zijn visitekaartje, een chip om mee te betalen en een bitcoin-wallet , een programma waarmee hij zijn bitcoins beheert. Als biohacker probeert hij de grenzen van de menselijke capaciteit op te rekken. De definities van biohacking lopen uiteen, van 'het samengaan van je lichaam met technologie' tot 'klooien aan je lijf'.

"Er is een stroming die zegt dat je terug kunt grijpen naar een oude methode om de grenzen van je lijf te verleggen", zegt Peter. "Bijvoorbeeld de Wim Hoff-methode waarbij mensen in een bak ijs gaan zitten, of op blote voeten buiten lopen om te aarden. Biohacking is een moderne variant daarop, waarbij we technologie in ons lichaam gaan opnemen. Hoe kunnen we het lichaam verbeteren, functies toevoegen en aanpassen?"

"Een soort cyborg, een samensmelting tussen mens en machine."

Technologie wordt steeds kleiner en persoonlijker, aldus de biohacker. "Met sporthorloges waarmee we onze gezondheid meten, of een ring met sensoren die als slaap- en activiteit-tracker werkt. Dus het is een hele logische volgende stap dat we van wearables naar insightables gaan. Dat we die technologie in ons lichaam gaan opnemen en een soort van cyborg worden, een samensmelting tussen mens en machine." Een onderhuidse chip waarmee je kunt betalen, het is een gewaagde stap verder. Joosten vind het interessant om mee te experimenteren en volgt de ontwikkelingen op de voet. "Veel mensen zullen er kritiek op hebben, maar zolang het een vrije keuze is, zie ik geen grote bezwaren."

"Er wordt gewerkt aan chips die symptomen van parkinson of alzheimer kunnen onderdrukken."

"De volgende stap is dat deze onderhuidse chips ook dingen gaan meten", zegt Peter. In Zweden heeft een bedrijf een chip ontwikkeld die constant je lichaamstemperatuur kan meten. En daarna volgt, maar dat is nog echt science fiction, een implantaat dat functies kan uitvoeren in het lichaam. Er wordt gewerkt aan chips die symptomen van parkinson of alzheimer kunnen onderdrukken." Peter denkt niet dat iedere Nederlander over twintig jaar een onderhuidse chips zal hebben, maar wel dat meer mensen iets elektronisch en digitaals in hun lijf zullen plaatsen.

