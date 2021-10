Schilder Jan (94) heeft eerste expositie, maar dat wilde hij eigenlijk niet

De 94-jarige Jan van Andel zit, zoals elke dinsdag, achterin en atelier te schilderen. Een paar honderd meter verderop is zijn allereerste eigen expositie te zien, in het gemeentehuis van Waalwijk. Die was er als het aan Jan lag nooit gekomen, maar zijn schildermaatje Anny Boons wist hem te overtuigen. En stiekem is hij nu enorm trots.

In een hoekje van het atelier werk Jan rustig aan een landschap met een paars riviertje. ‘’Stillevens vind ik niet leuk en een portret kan ik niet. Zo simpel is het.’’

Zo’n vijftig jaar geleden begon hij met schilderen. ‘’Ik ging dan echt op pad en zocht de mooie plekjes op. In de herfst ging mijn broer vaak mee.’’ Maar op 94-jarige leeftijd trekt de hobby-schilder niet meer de natuur. ‘’Ik doe het nu met plaatjes en foto’s die ik tegen kom. Nu ben ik met een dorp bezig. Het dorp heb ik gefantaseerd, maar het bankje heb ik uit een tijdschrift geknipt. En dan schilder ik ‘m in mijn landschap.’’

In het atelier staat ook Anny Boons te schilderen. Zij maakt een koe. Anny hoorde een paar maanden geleden dat Jan ooit één schilderij had mogen tentoonstellen. Maar een hele expositie vullen, dat had 'ie nog nooit gedaan. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen, vond ze en ze stelde het voor: "Dat verdient hij namelijk. Jan heeft hele mooie werken en het is een bescheiden man.’’

De broer van Jan wilde een expositie exposeren als jan dood is, vertelt Anny. ‘’Maar dan heeft ie er niks aan, dan is hij dood. En nu is zijn broer ook nog eerder overleden. Daarom ben ik blij dat hij toch zijn expositie heeft.’’

Ondertussen is Jan in het hoekje van het atelier tevreden met de stroming in het water en kan hij verder met het bankje. Als het werk straks klaar komt het in de woonkamer bij Jan te hangen. ‘’Dan kijk ik er een halfjaar naar, als hij dan niet verveelt, gaat 'ie in de map ‘goed’. En als hij niet meer boeit, gaat het schilderij in de mislukte map.’’

Of we over honderd jaar een miljoen betalen voor een echte Van Andel? Jan zelf denkt het niet. ‘’Een euro misschien’’, lacht ie. ‘’Ik ben geen Van Gogh.’’ En de expositie, die vindt 'ie stiekem toch wel aardig: ‘’Het is bijzonder, heel leuk. Het is een hele eer dat mijn werk zo gewaardeerd wordt.’’