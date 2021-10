'We hebben elkaar ook op Instagram', NAC-spits zegt sorry na Nijhuistirade

Een vieze streek, een schandalige beslissing en één grote teringzooi. Toen hij zijn ogenschijnlijk zuivere gelijkmaker tegen FC Volendam afgekeurd zag worden, voelde NAC-speler Ralf Seuntjens zich meer dan een beetje genaaid. Een dag later heeft de spits toch een manier gevonden om weer met arbiter Bas Nijhuis in één bed te kunnen kruipen.

Noem het de waarheid, noem het oprechtheid of noem het ongepast: de woorden van Seuntjens maakten wel het een en ander los, getuige het vooronderzoek dat de aanklager betaald voetbal aankondigde. Sommige kijkers noemden Seuntjens’ tirade op z'n zachtst gezegd onverstandig. Het leeuwendeel van de (NAC-)aanhang gaf de aanvaller echter niet alleen gelijk, maar had ook waardering voor zijn ongezouten reactie.

Videoboodschap

Seuntjens zelf koos eieren voor zijn geld. Op eigen initiatief of, waarschijnlijker, dringend verzocht vanuit de clubleiding en/of tuchtcommissie van de KNVB: op het Twitteraccount van NAC verscheen dinsdag een videoboodschap aan het adres van Nijhuis.

“Gisteren in de emotie heb ik dingen geroepen die ik niet had moeten zeggen. Nog steeds vind ik het een zuiver doelpunt, maar daar gaan we het niet over eens worden. Mijn excuses voor mijn taalgebruik", zegt Seuntjens tegen Nijhuis.

Insta-sorry

Of de kou daarmee uit de lucht is, zal de tijd moeten uitwijzen. Seuntjens neemt aan van wel, getuige het einde van zijn betoog. “Ik hoop dat we er nu een streep onder kunnen trekken. In het vervolg schudden we elkaar weer de hand. We hebben elkaar ook op Instagram, dus no hard feelings wat mij betreft.”

LEES OOK: NAC-spits Ralf Seuntjens woedend op scheidsrechter: 'We zijn genaaid'