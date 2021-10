Recordkwartaal bij ASML, maar bedrijf voelt materiaaltekorten ook

Chipmachinefabrikant ASML heeft een recordkwartaal achter de rug dankzij de sterke vraag naar chips. Voor de laatste maanden van het jaar zijn de verwachtingen van het Veldhovens concern wel iets minder hooggespannen.

Dat komt omdat het bedrijf ook last heeft van de materiaaltekorten die wereldwijd veel ondernemingen treffen.

1,7 miljard winst

Van juli tot en met september ging er 5,2 miljard euro omzet in de boeken bij ASML, dat vrijwel een monopoliepositie heeft voor machines voor de nieuwste generaties computerchips. Dit was beduidend meer dan de 4 miljard euro omzet van een kwartaal eerder. Onder de streep leverde ASML dit 1,7 miljard euro winst op.

Financieel directeur Roger Dassen noemt de cijfers "sterk", maar geeft aan dat zijn bedrijf de laatste tijd ook merkt dat materialen schaars zijn. Ook leveranciers van ASML hebben er volgens hem last van. Dassen voorziet "enige impact" op de resultaten in het vierde kwartaal, al zal het bedrijf de omzet die het dan misloopt waarschijnlijk volgend jaar wel weer terugzien.

In de laatste periode van dit jaar rekent ASML op zo'n 4,9 miljard tot 5,2 miljard euro aan opbrengsten. Daarmee is het bedrijf iets minder optimistisch dan veel analisten in doorsnee hadden geschat.

Het bedrijf doet er alles aan om de capaciteit van de productieketen op te voeren. Niet zo lang geleden heeft de onderneming ook een nieuw logistiek centrum in gebruik genomen. Er waren enige opstartproblemen, met als gevolg dat een paar systemen met enkele weken vertraging startten.

Chiptekorten

Wat ook speelt is dat chipfabrikanten, dus de klanten van ASML, vanwege de wereldwijde chiptekorten aan ASML vragen om chipmachines al te leveren voor ze getest zijn. Dan gaan ze dus al naar de klant zonder dat ASML helemaal klaar is. De omzet van de nieuwe machines kan dan pas ingeboekt worden als de apparaten geïnstalleerd zijn in de fabriek van de klant.

