Politie is helemaal up-to-date op de plaats delict dankzij nieuwe PD-unit

Het is het nieuwste van het nieuwste in politieland: de PD-unit. Zo heet de speciale vrachtwagen waarmee de recherche onderzoek kan gaan doen op de 'pd', de plaats delict. De eenheid Zeeland-West-Brabant kreeg woensdag de sleutels van de eerste wagen en heeft daarmee de landelijke primeur. Want hij gaat uiteindelijk overal rijden bij grote onderzoeken naar bijvoorbeeld moorden, overvallen en drugslabs.

Het is eigenlijk een rijdend politiebureau van negen meter lang. "Binnen is ruimte voor meerdere coördinatoren, zodat", zegt Wilco Ketelaar de projectleider van de politie.

Zo is er een vergaderruimte voor acht tot tien mensen, met groot scherm voor telefonische vergaderingen via Teams en Facetime.

En er is een werkkamer voor drie mensen met computers en een printer.

En niet onbelangrijk: een toilet en koffiezetapparaat in een keukentje dat is uitgevoerd in politieblauw.

Verder: lichtmasten en lampjes rondom.

En zwaailicht en sirene uiteraard.

Schietpartij Bergen op Zoom

Zijn vuurdoop heeft hij al gehad. Vorige week na de dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom is de truck voor het eerst ingezet.

Al jarenlang moeten veel rechercheurs hun werk doen in een wat krappe auto of bus, die ze parkeren rondom de plaats delict. Soms tikken ze hun rapport aan een klein tafeltje achterin een busje, soms staan ze foto's in te laden te in de achterbak van een auto of zelfs met de laptop op schoot. Overleg is vaak gewoon op straat. Weer of geen weer.

Volgens Ketelaar kon dat beter. Sinds 2018 werd er aan iets nieuws gewerkt. Tot in de details werd gepraat over wat waar precies nodig was. "We leven in een tijd die een stuk complexer is geworden, vooral vanwege de technologische vooruitgang."

Witte pakken

De PD-unit is voor de politiespecialisten die altijd samen komen op een plek waar een misdrijf is gepleegd. Het zijn de bekende rechercheurs in witte pakken die sporen zoeken, zoals kogelhulzen, vingerafdrukken, bloed en haren.

Maar er zijn ook steeds meer digitale experts betrokken. Agenten die beelden opvragen van bewakingscamera's en ze downloaden voor onderzoek, tot aan het droneteam dat luchtbeelden maakt. En dan is er ook nog de tactische recherche die langs de deuren gaat voor buurtonderzoek en die huiszoekingen doet. Ze kunnen in en uit lopen voor overleg tijdens zo'n lopend onderzoek dat wel een paar dagen kan duren.

De oplegger wordt getrokken door een DAF-truck die ook speciaal is gemaakt en aangepast. Een gespecialiseerd bedrijf in Westerbork heeft de oplegger gebouwd. Deze truck die in Breda is gepresenteerd is nu het voorbeeld voor alle tien eenheden van de nationale politie. Overal hebben ze allemaal andere wagens, maar die worden uiteindelijk allemaal vervangen door dit type 'PD-unit'.