De 96-jarige An van Haarlem uit Schaijk is onvermoeibaar. Elke week staat ze fanatiek te tafeltennissen. Ze heeft nog één zus, maar die woont in Canada. Daarom voelt de tafeltennisclub als familie. An legt in de video uit hoe het komt dat ze nog geregeld van de 'jonkies' wint.

