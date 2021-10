Boer Thieu nog steeds van slag nadat zijn kalveren in de mestput vielen

De kalveren van Thieu staan weer rustig in de stal na een heftig weekend. (Foto: Thieu Derks) Een koe in een mestput. Niet in Thieu zijn stal. (foto: René Hoezen) Volgende Vorige vergroot 1/2 De kalveren van Thieu staan weer rustig in de stal na een heftig weekend. (Foto: Thieu Derks)

Koeienboer Thieu Derks is nog steeds van slag nadat er zaterdagnacht acht kalveren om het leven kwamen op zijn bedrijf Kalverhouderij Derks in Sambeek. De vloerbalk in de stal brak en daardoor vielen de kalveren in de mestput eronder. "Dit wil ik nooit meer meemaken."

Toen Thieu zondagochtend rond acht uur tijdens zijn ochtendronde de stal binnenkwam, zag hij tot zijn schrik dat de vloerbalk was gebroken. Hij had die nacht niets vreemds gehoord. Toch waren er een paar van de in totaal achthonderd kalveren in de mestput onder de betonnen balk gevallen. "Als je dat ziet, slaat de paniek toe", vertelt hij. "Toch moet je rustig blijven, want als de paniek op andere dieren in de stal overslaat, kan het nog slechter aflopen. Ik ben direct gaan bellen voor hulp om te voorkomen dat de kalveren die veilig stonden ook in de mestput vielen."

"De kalveren die zijn gered doen het erg goed."

De brandweer is zes uur bezig geweest met de reddingsactie. "Daarbij zijn gelukkig zes kalveren gered, waar ik echt van stond te kijken", vertelt Thieu. "Ik ben vanochtend nog even wezen kijken en de kalveren die gered zijn, doen het boven verwachting goed." Tot Thieu zijn grote verdriet heeft de brandweer acht kalveren niet kunnen redden. Hij denkt dat er ook kalveren zijn gestorven door paniek in de mestput. "De dieren zijn in de paniek misschien verdronken of hebben te weinig lucht kregen", denkt hij. "Dat blijft aan me knagen." "Het erge is dat je er niks aan kunt doen", zegt de geëmotioneerde veeboer. "Het is een betonnen balk dus daar kun je van buitenaf geen scheur in zien." De kalverhouderij laat de balken daarom regelmatig controleren, maar dit hadden zij nooit kunnen voorzien. "Ik twijfel er niet aan om de balken te laten vervangen als alle kalveren weg zijn. Dit wil ik nooit meer meemaken", vertelt hij.

"Wij staan 100 procent achter onze dieren."

Thieu stoort zich eraan dat sommige mensen denken dat veeboeren niet veel op hebben met hun dieren. "Iedereen mag zijn keuze hebben zoals wel of geen vlees, maar ze moeten veeboeren niet afvallen", vindt hij. "Wij staan 100 procent achter onze dieren, dus zo'n gebeurtenis raakt ons heel erg." LEES OOK: Dier in nood is ook een taak van de brandweer: 'Altijd weer een uitdaging' Dit moet de brandweer doen om een dier uit een gierput te redden

