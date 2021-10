Met de tips van deze sportpsycholoog wint PSV zondag gewoon van Ajax

Zelfs de voetbalfans die niets moeten hebben van die club uit 020, hebben meegekregen wat een enorme overwinning de Amsterdammers dinsdagavond boekten in de Champions League. Met 4-0 werd Borussia Dortmund van de mat geveegd. Het stadion kolkte, Ajax is in bloedvorm en het zelfvertrouwen klotst tegen de plinten. En zondag moet PSV er op bezoek.

Al kan ze zich voorstellen dat de PSV'ers best onder de indruk zijn van het spel en de vorm van hun tegenstander van zondag. "Neem dat voor waar aan en accepteer het. Je kunt best spanning voelen en ontzag en misschien ben je overrompeld", zegt Lea. "Maar geef dat gevoel een plek. En kijk daarnaast naar de dingen waar je wél invloed op hebt."

Het belangrijkste volgens Lea: "Ga uit van je eigen kracht." Het klinkt als een groot sportcliché, maar dat komt omdat het waar is, legt Lea uit. "PSV kan niet ontkennen dat Ajax in goede doen is. Zij hebben dat ook gisteravond gezien. Maar het is belangrijk om je in de voorbereiding te richten op de zaken waar je invloed op hebt." Want dat zijn punten waar je wat aan kunt doen. "Dus vraag je af:

En misschien is er wel sprake van onderschatting door Ajax? Dat ze denken: die club uit Eindhoven doen we er even bij? Dat kan zijn, zegt Lea, maar het is een denkfout. "Want dan kijk je dus naar de ander. Het kan absoluut een rol spelen, maar het is jammer om daarvan uit te gaan." Want er is winnen, en er is winnen. "Als je dan wint, kun je het ook niet aan jezelf toeschrijven. Het is dan gelukt omdat die ander je onderschat heeft. En je wil de winst toeschrijven aan jezelf. Aan de kwaliteiten van PSV."

Die kan Roger Schmidt in zijn oren knopen. En mocht hij het even niet meer weten, kan hij altijd bij Lea terecht. "Zeker. Hij mag me altijd bellen."