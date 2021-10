Justitie vervolgt zes verdachten in groepsverkrachtingszaak Den Bosch

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt genoeg bewijs te hebben om zes verdachten in een groepsverkrachtingszaak in Den Bosch veroordeeld te krijgen. Na een radiostilte van ruim een jaar moeten zij zich in december dan toch voor de rechter verantwoorden. Een andere man die in 2019 ook in deze zaak is opgepakt, wordt niet vervolgd. Tegen hem is te weinig bewijs.

Dat laat een woordvoerder van het OM weten na vragen van Omroep Brabant.

De zeven mannen werden in 2019 opgepakt, omdat ze in groepsverband drie minderjarige meisjes zouden hebben verkracht. De zaak werd in juni vorig jaar voor het laatst openbaar in een tussentijdse zitting behandeld.

Het voorarrest van de toen nog vastzittende verdachten werd opgeheven, nadat justitie een deel van de aanklachten schrapte. De vermeende verkrachting van één minderjarige werd van de tenlastelegging gehaald, waardoor de zaak sindsdien draait om de aangiften van twee tieners.

Dwang?

Die zouden in januari en april 2019 zijn misbruikt in een pand aan de Orthen in Den Bosch. Dat de meiden met meerdere mannen seks hebben gehad, lijkt vast te staan. Maar de centrale vraag is of er sprake was van dwang en welke rol de verdachten hierin speelden.

De politie was daar rondom de aanhoudingen in 2019 behoorlijk stellig over. De jonge slachtoffers zouden op verschillende momenten zijn gedrogeerd en daarna 'in weerloze toestand' zijn misbruikt. De politie zei destijds aanwijzingen te hebben dat meer meisjes slachtoffer geworden waren en riep hen op zich te melden. Dat is niet gebeurd.

'De zaak brokkelt af'

Het omgekeerde gebeurde juist wel: een van de drie aangeefsters trok zich vorig jaar terug. Volgens de officier van justitie omdat zij bang zou zijn voor de verdachten. Advocaten van de verdachten zeiden hierop dat 'de zaak afbrokkelt' en dat 'het kaartenhuis ineen valt'.

Het leidde tot de voorlopige vrijlating van de verdachten. Een flinke aderlating voor justitie, die hoopte hen achter de tralies te houden. Tóch denkt de aanklager nu voldoende bewijs te hebben om in totaal zes mannen veroordeeld te krijgen.

December

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat gepland voor 10 en 13 december. Eén van de verdachten verschijnt op 8 december voor de kinderrechter, omdat hij minderjarig was toen de vermeende verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden.

