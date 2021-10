Jeannette vangt honden met verlatingsangst op: 'Ze snappen er niks van'

Jeannette met (een aantal van) haar honden (privéfoto) vergroot

In coronatijden hebben veel mensen een dier in huis genomen. Is ook veel gezelliger, samen in lockdown. Maar nu er wel weer veel meer mag en we weer massaal in de file staan om de hele dag op kantoor te zitten, hebben de baasjes minder tijd om bij hun dier te zijn of hun hond uit te laten. Jeannette Schelle van uitlaatservice en dierenhotel Snoezel in Best is er druk mee.

Janneke Bosch Geschreven door

Ze had het al wel aan zien komen, vertelt Jeannette: "Het was te verwachten. Het is inderdaad hartstikke druk bij ons. Maar dat voorspelde ik een half jaar geleden al. We zagen het allemaal aankomen."

"Voor de honden is het het ergste. Ze hebben zo'n verlatingsangst."

Jeannette merkt dat de honden zelf het ook helemaal niet makkelijk vinden. "Het is ook hartstikke sneu. Die honden hebben er zo'n moeite mee. Het laatste jaar waren ze allemaal samen met hun baasjes en met het gezin en nu zijn ze ineens de hele dag alleen." Dat zorgt wel voor psychische problemen, bij de dieren. "Voor die honden is het echt het ergste. Ze hebben zo'n verlatingsangst. Ze snappen er helemaal niets van. Dat gaat me echt aan het hart." En dus probeer Jeannette zoveel honden als ze kan op te vangen en lekker mee te nemen naar het bos. Het bos waar zij de dieren mee naartoe neemt is omheind, dus ze kunnen niet zomaar weg. "Maar als je dat niet hebt, kun je maximaal een stuk of zes honden meenemen", spreekt ze uit ervaring. "En we merken het ook in de dagopvang. Het loopt gewoon helemaal vast." Hoe het verder moet? Dat is lastig. Vrijwilligers en uitzendkrachten zijn welkom, zegt Jeannette. "En ik hoop dat er meer plekken omheinde plekken komen waar we meer honden kunnen uitlaten."

