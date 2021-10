Plan voor windmolens langs A67 afgeschoten vanwege stikstofuitstoot

Er komt voorlopig geen windmolenpark langs de snelweg A67 bij Bladel. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan in ons land hikt aan tegen een mogelijk te hoge uitstoot van stikstof.

De vier turbines zijn gepland in de buurt van een beschermd natuurgebied dat voor een deel in Nederland en deels in België ligt. De zaak tegen Windpark De Pals was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie en andere landelijke en regionale natuurorganisaties.

'Onvoldoende gemotiveerd'

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bladel zich bij het verstrekken van de vergunning onder meer hebben gebaseerd op Vlaamse richtlijnen. Die komen er op neer dat de uitstoot van stikstof ‘niet significant’ is, kortom acceptabel. De Raad van State vindt dat B en W van Bladel dit onvoldoende gemotiveerd hebben, omdat die kunnen botsen met Nederlandse regels. Het Bladelse college is opgedragen de aanvraag opnieuw tegen het licht te houden.

Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat de Raad van State vanwege de stikstofdiscussie een streep zet door plannen voor windmolens. De BMF had overigens nog meer bezwaren aangetekend tegen het windmolenplan in Bladel, maar die werden vrijwel allemaal verworpen. De belangenorganisatie is onder meer bang voor negatieve gevolgen voor vleermuizen en vogelsoorten als de nachtzwaluw, de wespendief en de bruine kiekendief in het zogeheten Natura 2000-gebied. De Raad van State noemt die uitgesloten.