Liz (10) is superheld en daarom zit ze nu als poppetje bij je Happy Meal

1/1 Liz (10) lag in coma, maar is nu een poppetje bij je Happy Meal

De 10-jarige Liz Janssen uit Eindhoven gaf niet op na een zwaar ongeluk. Daarom krijgt ze haar eigen superheldpoppetje bij McDonalds. Vanaf volgende week is haar heldhaftige mini-evenbeeld te krijgen bij een Happy Meal. "De leukste dag van mijn hele leven", zegt Liz intens gelukkig.

"Ze lijkt heel erg op mij! Zelfs de moedervlek!", zegt Liz trots. "Ik vind het heel spannend en leuk dat kinderen straks mijn poppetje krijgen." Haar klasgenoten snappen wel waarom ze is uitgekozen. Klasgenootje Ella (8): "Het is heel cool! Liz heeft iets heel ergs meegemaakt. En dan verdient ze het om een superheld te zijn!"

Vol enthousiasme gaat presentator Robert ten Brink het klaslokaal van Liz binnen, op basisschool De Startbaan in Eindhoven. Voor het eerst krijg ze haar eigen speelgoedpoppetje te zien, de zogenaamde McNificent. Voor de gelegenheid is er zelfs een versie groter dan zijzelf. "Heel, heel, heel, heel cool!", zo schreeuwt ze uit, terwijl ze van blijdschap klapt en springt.

En iets ergs maakte Liz zeker mee. In juni vorig jaar liep het meisje met haar step tussen geparkeerde auto’s de straat op. Na een klap en een gil werd het stil. Een wielrenner was tegen haar aangebotst. Haar geschrokken moeder rende naar buiten en wist meteen dat het niet goed was.

Liz kwam met zwaar hersenletsel op de intensive care terecht. De druk in haar hersenen was torenhoog. Vier weken lang werd ze in een kunstmatige coma gehouden. Haar ouders dachten dat ze Liz zouden verliezen. "Vier keer hebben we afscheid moeten nemen", vertelt haar moeder Susan donderdag met tranen in haar ogen.

Niets werkte om de druk in haar hoofd te verlagen. Daarom werd een deel van haar schedel weggehaald, een risicovolle operatie. Haar ouders zaten dag en nacht bij haar op de ic.

Wonder boven wonder pakte het goed uit en kwam Liz bij. En dat niet alleen: het meisje herkende haar ouders nog en vroeg meteen naar haar zus Evi.