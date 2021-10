Brandon loopt stage op Spitsbergen: ‘Moet altijd een geweer bij me hebben'

IJsberen, temperaturen van -15 graden en fjorden: dat is de stageplek van Brandon van Schaik uit Helmond. De 22-jarige student van de Technische Universiteit Eindhoven heeft niet de meest warme afstudeerplek uitgekozen. Drie maanden bouwt hij aan een drone op Spitsbergen. “Straks is het hier dag en nacht donker.”

Een schiettraining was een belangrijk onderdeel van de 'ijsbeerles'. “Slechts een klein deel van het gebied waar ik ben is veilig. Ik moet altijd een geweer bij me hebben, als ik de stad uitga.” De student benadrukt wel dat schieten natuurlijk altijd een laatste redmiddel is. “Je probeert de ijsberen zoveel mogelijk te ontwijken.” Ook volgde hij een verplichte training over wat te doen als je in het ijskoude poolwater valt.

“Het is niet de eerste plek waar ik aan dacht”, geeft Brandon toe. Na het zien van een documentaire over onderzoek op de Noordpool was hij verkocht. En dus wilde hij daar zo dichtbij mogelijk stagelopen. Het werd universiteitencentrum UNIS, de meest noordelijke universiteit van de wereld.