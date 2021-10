Maria en Toon van de Dansmarathon krijgen 34.000 euro van wildvreemden

Ze dansten vijftig uur lang de benen uit hun lijf, maar wonnen nét niet. Maria en Toon van den Einden uit Lierop eindigden afgelopen weekend op een tweede plaats bij de Dansmarathon van SBS6. Ze grepen naast de hoofdprijs van 100.000 euro maar inmiddels is er door gulle wildvreemden al bijna 34.000 euro gedoneerd aan het fitte stel. Want vijftig uur dansen met maar tweeënhalf uur rust, dat moet beloond worden.

In hun eigen dansstudio, thuis in Lierop, lieten de twee woensdag weten hoe dankbaar ze zijn met alle giften. "We hadden dit helemaal niet verwacht, ik schrik ervan", zegt Maria ietwat beduusd. "In eerste instantie ging het om 3000 euro en dat was al prachtig", vult Toon aan. "Het is onvoorstelbaar, we zijn iedereen heel dankbaar."

Toon en Maria, allebei in de 60, hoopten het geld te winnen om te kunnen besteden aan de Zorgtuin in Someren, waar hun zoon Richard al ruim twintig jaar werkt. Samen met andere cliënten helpt hij daar onder andere met de planten, als dagbesteding, ieder op z'n eigen niveau. "Hij mag er zijn zoals hij is, en dat is gewoon geweldig", zegt Maria in Brabant Vandaag. Richard heeft veel hulp en ondersteuning nodig. Ook daarmee kan het tweetal wel wat hulp gebruiken.

Een marathon dansen, het was best een uitdaging. "We wisten niet wat ons te wachten stond, maar het was geweldig. Toen we tien uur hadden gedanst, voelde het net alsof we nog maar een uurtje bezig waren. Ook de 25 uur ging vrij vlot, maar we hadden niet gedacht dat we zo ver zouden komen", vertelt Maria.

Af en toe deden we even een dutje, maar dan pakten we elkaar vast en dan gaven we elkaar weer energie", aldus Toon. "Dan wisten we toch weer door te gaan. En met de andere dansstellen wisten we elkaar ook te stimuleren."

Het is inmiddels twee dagen geleden dat de voetjes langdurig van de vloer gingen, en de spierpijn zakt al aardig weg. "We voelen ons weer uitgerust en kunnen best weer een dansje doen. Kom maar door met die volgende marathon!"