Einde van een tijdperk: Martin Zwerts stopt met zijn beroemde frietzaak

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Martin Zwerts stopt met zijn beroemde frietzaak

De klanten vinden het maar naar en worden er bijna emotioneel van. Maar het is toch echt zo: op 24 december stopt Martin Zwerts met zijn beroemde frietzaak in Eindhoven. "Nog 46 werkdagen", lacht de bekende frietenbakker. Zijn vrouw Annelies gaat het frietvet niet missen, maar de klanten zeker wel. "Het is tijd om lekker niks te gaan doen." Er komt dus een eind aan 74 jaar puntzakken friet van ‘Tinus’, ‘Piet Friet’ en ‘Potato Daddy’.

De frietzaak werd zeven keer uitgeroepen tot de beste friettent van Nederland. Het geheim is volgens Annelies dat ze elke aardappel controleren en zelf à la minute tot friet maken. "Als de aardappels niet goed zijn sluiten we de poorten, dan verkopen we het niet", lacht ze.

"Ondertussen zit er ook een frietzaak in Korea."

Het succes is niet onopgemerkt gebleven. Zeven jaar geleden kwamen alle sterrenkoks uit de regio een frietje bakken bij Zwerts. "Dick Middelweerd van De Treeswijkhoeve had hier een frietje geproefd en daarna kwamen alle meesterkoks hier. Dat was wel heel bijzonder en mooi", vertelt Martin met een glinstering in zijn ogen. Hoogtepunten genoeg, maar één hoogtepunt duurt al drie jaar: een frietzaak in Singapore. "En ondertussen zit er ook eentje in Korea", vertelt Annelies. "We werden benaderd door twee Koreanen, ze hebben een weekje meegelopen en nu draaien we in Singapore", vertelt ze alsof het niks is. Onder de naam ‘Friture Martin Zwerts Potato Daddy’ blijft de bekende frietzaak dus toch nog leven, maar niet meer in Eindhoven.

"Wij hebben helaas geen kinderen en dus hebben we de zaak moeten verkopen."

Aan de Boschdijk sluiten de deuren aan het eind van het jaar toch echt. Het begon allemaal 74 jaar geleden. "Opa Martin, in de volksmond Tinus, begon met zijn 14-jarige dochter Martha een frietzaak. De vader van Martin, Piet, nam de zaak daarna over", weet Annelies. En in 2002 was de derde generatie aan de beurt, Martin en Annelies dus. "Maar nu hebben we geen opvolging. Wij hebben helaas geen kinderen en dus hebben we de zaak moeten verkopen." Het zorgt voor veel teleurgestelde reacties in de friettent. Op woensdagavond eet een gezin uit Den Haag een patatje. "Friet!", roept Annelies met een lach door de zaak. "Ik vind het echt heel naar. Wij komen speciaal hiervoor deze kant op", vertelt het Haagse gezin.

"Frietbakken ga ik niet missen."

Een vrouw uit Wintelre wacht op haar bestelling. "Ik kom hier speciaal voor de friet en de speciaalsaus." Ze komt ook een beetje voor de gezelligheid van Annelies, maar meer tijd om te praten heeft ze niet. Haar bestelling is klaar. Ze pakt snel haar verse frieten mee, want ze moet nog twintig minuten naar huis rijden. Maar wat gaat er nu met de zaak en de bekroonde frieten gebeuren? Johan en Jolanda van de Broek nemen de zaak over. Het hele concept, dus ook de verse frieten. Met onze jongens (het personeel, red.) die goed ingewerkt zijn moet dat gaan lukken", zegt Annelies hoopvol. Met pijn in haar hart neemt ze afscheid. "Frietbakken ga ik niet missen, maar hun wel", zegt ze terwijl ze naar de volle zaak met klanten wijst. Nog 46 dagen bakken en dan gaan komt er een eind aan een familiebedrijf. LEES OOK: De beste friet van Nederland eten ze nu ook in Singapore, frituur van Martin Zwerts geopend 'Gewone jongen uit Eindhoven' gaat friet bakken in Singapore, 'Ik kan het niet geloven'

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.