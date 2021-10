Onbekende stof van ‘explosieve aard’ gevonden in Budelse garage

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

In een garage aan de Fabrieksstraat in Budel is woensdagavond een onbekende stof van ‘explosieve aard’ gevonden. Dat meldt de politie.

Verschillende hulpdiensten, waaronder de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), rukten uit. Rond halfelf meldde de politie dat de stof wordt afgevoerd en op een veilige locatie door EOD-specialisten tot ontploffing zal worden gebracht. Om welke stof het gaat en waarom dat in de garage lag, wordt onderzocht.

