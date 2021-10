Boeren laten CDA massaal links liggen: 'Ze komen ook niet voor ons op'

Slechts vier procent van de boeren stemt nog op het CDA, dat traditioneel als boerenpartij wordt gezien. Dit blijkt uit een enquête van de Volkskrant. "Dit konden wij op onze klompen aanvoelen", zeg Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert.

Toch baalt FDF voorman Mark dat het CDA steeds kleiner dreigt te worden. "Hoe breder de politieke steun voor boeren, hoe beter natuurlijk. Het CDA heeft ons in het verre verleden toch altijd gesteund, dus er zit nog wel wat warmte naar de partij toe. Bovendien klinken de laatste geluiden over de CDA standpunten positief, nu is het nog wachten op daden."

Daarnaast hebben boeren meer te kiezen. Waar voorheen het CDA gold als dé boerenpartij, is daar nu ook de Boeren Burger Beweging bij gekomen. Ook Forum voor Democratie profileert zich regelmatig als vriend van de boeren. En dan is er nog de SGP, een partij die het altijd aardig gedaan heeft onder de boeren.

"Wij delen alles in onze appgroepen. Alle politieke besluiten voor en tegen boeren laten we voorbij komen. Dan blijkt dat het CDA regelmatig tegen ons stemt, zoals bij de halvering van de veestapel", vertelt Van den Oever.

De afgelopen jaren heeft er een enorme schaalvergroting onder boeren bedrijven plaatsgevonden, die nog steeds doorgaat. "Of een veehouder nou 10.000 kippen heeft of 100.000, het blijft maar één stem", legt de bestuurskundige van de Tilburgse universiteit uit. "Er zijn dus heel veel stemmende boeren verdwenen, omdat ze niet meer in de landbouw werken."

Wie in de cijfers van het CBS duikt ziet dat er sinds het jaar 2000 een halvering is geweest van het aantal boerenbedrijven. In 2020 waren er nog maar 175.000 mensen werkzaam in de landbouw waar ook veeteelt onder valt. Het is alleen onduidelijk of die medewerkers allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben en dus mogen stemmen.