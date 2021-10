Caroline is klaar voor zonnerace door de woestijn: 'Oppassen voor kamelen'

Caroline Smulders met de zonneauto Nuna11 (foto: Jorrit Lousberg - Vattenfall Solar Team). vergroot

Caroline Smulders uit Heesch bereidt zich in het warme Marokko voor op de Morocco Solar Challenge, ook wel het wereldkampioenschap zonnerace genoemd. Al anderhalf jaar werkt de 22-jarige studente technische natuurkunde aan de raceauto die moet gaan winnen. Nu is het dan eindelijk zover: "We gaan vol voor de wereldtitel."

Zware omstandigheden en lange dagen. Caroline en haar Vattenfall Solar Team zijn vanwege voorbereidingen al ruim een maand in Marokko. "De voorbereidingen gaan prima, al zijn het wel lange en drukke dagen. Normaal rijden we de wereldkampioenschappen in Australië, maar dit jaar is dat dus Marokko. Dat brengt wel uitdagingen met zich mee, want het verkeer hier is heel anders en we rijden ook door de bergen." Caroline hoort bij de mobiele werkplaats die tijdens de rit achter de zonneauto aan rijdt voor eventuele technische hulp. In totaal rijden de teams ongeveer 2500 kilometer in vijf dagen. De route loop door onder meer de Sahara en het Atlasgebergte. Bij elke rit wordt de tijd vastgelegd: wie de minste tijd nodig heeft om de afstand te overbruggen, mag zich wereldkampioen zonnerace noemen.

Caroline aan het werk in de werkplaats van het team (foto: David Stegenga - Vattenfall Solar Team). vergroot

Onderweg wachten het team verschillende hindernissen. "We moeten oppassen voor bijvoorbeeld kamelen, ezels of langzame wagens die een berg op moeten rijden. We zijn zelfs een zandstorm tegengekomen toen we de route gingen verkennen", zegt Caroline, die als electrical engineer verantwoordelijk is voor alle technische snufjes van de raceauto 'Nuna11'. De studente gaat haar uiterste best doen. "De uitdaging is natuurlijk heel anders dan bij veel racedisciplines, maar niet minder leuk. Door de zware omstandigheden moet je heel flexibel zijn en snel van strategie kunnen veranderen", benadrukt de studente.

"Je begint met een leeg vel papier en binnen een paar maanden bouw je de auto."

Caroline en de andere teamleden van de TU Delft begonnen in augustus vorig jaar met het ontwerp van de auto. "Je begint met een leeg vel papier en binnen een paar maanden bouw je de auto. In de maanden erna was het vooral testen", vertelt ze. "We hebben alles op de millimeter ontworpen, want in de hitte zetten onze onderdelen uit. Daar moeten we goed rekening mee houden in dit warme klimaat."

Test van zonneauto in Marokko (foto: Jorrit Lousberg - Vattenfall Solar Team). vergroot

En voilà: zo ziet de 'Nuna11' er dan uit. Caroline noemt het ook wel de Picasso onder de zonneauto's. "Het is een nieuw soort auto: een asymmetrische en gestroomlijnde driewieler met twee wielen rechts en één wiel links. We hebben ieder draadje en kabeltje zelf in elkaar gezet", zo beschrijft ze de zonneauto, die een topsnelheid heeft van 135 kilometer per uur. Coach Marc Lammers maakt de race niet in Marokko mee. Vrijdag zou hij naar het team vliegen, maar wegens reisbeperkingen moet hij het team vanuit huis coachen. Het Vattenfall Solar Team kwalificeerde zich zaterdag als tweede en staat met veel vertrouwen aan de start in de kustplaats Agadir. Caroline kan niet wachten tot de start van de eerste etappe. "Het zijn lange dagen: om kwart voor vijf opstaan en doorwerken tot 's avonds laat. Toch heb ik er veel zin in, want ik werk er al heel lang naartoe." LEES OOK: Marc Lammers lijkt zonnerace in Marokko te missen door vliegverbod

Vattenfall Solar Team van de TU Delft (foto: Jorrit Lousberg). vergroot

