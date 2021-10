Jongerencentrum De Poort moet snel dicht, gemeente krijgt gelijk

Jongerencentrum De Poort in Den Bosch moet dicht. Binnen twee weken moet het bestuur het gebouw leeg en bezemschoon overdragen aan de gemeente. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. De gemeente Den Bosch ligt al een hele tijd overhoop met Stichting Jeugdwerk De Maaspoort, omdat ze vindt dat die haar werk niet goed uitvoert.

Het nieuws over het einde van De Poort is woensdag door een aantal jongeren van De Poort huilend ontvangen. “We hebben het gisteren onofficieel gehoord. Maar de jongeren voelen De Poort als hun tweede thuis. Hun thuis wordt afgenomen”, zegt directeur Paul Kuenen.

Hij verbaast zich over de manier waarop de gemeente werkt. “We hebben al verschillende pogingen gedaan om in gesprek te komen, zonder advocaten of gerechtelijke procedures. Maar de gemeente houdt alles af."

Kuenen denkt dat het ook niet goed mogelijk is om binnen twee weken alles leeg te hebben. “Veertien dagen is natuurlijk belachelijk voor een organisatie die al meer dan 37 jaar in de stad goed en gedegen jeugd- en jongerenwerk gedaan heeft. We worden als een crimineel uit ons pand gezet."

Volgens de directeur beraadt het bestuur zich nog op andere stappen die eventueel genomen gaan worden tegen de stopzetting van het jongerencentrum.

HambakenConnect en PowerUp07 in Den Bosch nemen het pand van Stichting Jeugdwerk De Maaspoort over.

