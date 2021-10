Geen plaksnor of pruik: Crazy Little Things gaat het om de muziek van Queen

Geen plaksnor of pruiken, bij de Queen-tributeband The Crazy Little Things uit Bergen op Zoom draait het om de muziek. Donderdagavond gaat de tournee van de groep onder leiding van popjournalist Jean-Paul Heck van start. De muzikanten vertellen het verhaal van hun idolen door een weergaloze vertolking van de Queen klassiekers afgewisseld met anekdotes over de band.

“Wat ik normaal in de kroeg vertel, doe ik nu op het podium”, vertelt Jean-Paul aan Omroep Brabant, tijdens een laatste repetitie. Als veertienjarige raakte hij in de ban van de legendarische rockband, door een concert in Ahoy. “Zonder Queen was ik nooit muziekjournalist geworden. Zij waren alles waar een jongen uit West-Brabant van kon dromen. Groots, magistraal en vooral ongrijpbaar.”

Jean-Paul besloot zelf te gaan drummen, met Roger Taylor als zijn grote voorbeeld. Later had de Bergse popjournalist meerdere ontmoetingen met Taylor en gitarist Brian May. “In 1998 interviewde ik Brian voor het eerst in Amsterdam. Daarna heb ik zowel Roger als Brian gesproken in hun huizen in Engeland. In 2011 heb ik Brian May naar Nederland gehaald voor de Sena Performers European Guitar Award.”

In 2019 werd Crazy Little Things uitgenodigd door de internationale fanclub voor een optreden op de Queen Conventie in Engeland. De Bergse band behoort sindsdien tot de absolute top in Europa. Niet in de laatste plaats door de stem van zanger Marijn Geluk, die zijn idool Freddy Mercury met ogenschijnlijk gemak verbluffend dichtbij benaderd.

“Natuurlijk is Freddy niet te imiteren. Ik kan Roger Taylor ook niet nadoen en ook onze gitarist Jeroen Lips is niet Brian May. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat om het gevoel dat wij uitstralen. We zijn echte Queen fans, het zit in ons DNA en dat hoor je terug bij onze band, absoluut.”

‘Queen: The Story’ is op donderdag 21 oktober voor het eerst te zien in theater De Maagd in Bergen op Zoom en daarna op verschillende plekken in Nederland. Op zaterdag 30 oktober is de première in het Chassé Theater in Breda.