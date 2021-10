Huis in brand gestoken: verdachte buurman (37) weer vrij

Een brand in een huis in Helvoirt is dit voorjaar aangestoken door de 37-jarige buurman. Daar gaat het Openbaar Ministerie vanuit, zo bleek donderdagmiddag in de rechtbank. Ook de rechter houdt er rekening mee dat deze man achter de brand zit. Toch hoeft hij niet langer in de cel te blijven, besloot diezelfde rechter. Waarom precies, is onduidelijk.

Een woordvoerder van de rechtbank in Breda wil er formeel niets over zeggen. Volgens Paul Verweijen, advocaat van de buurman, houdt de rechtbank er ernstig rekening mee dat de man de brandstichting op zijn geweten heeft. Ook is de rechter bang voor herhaling.

'Cliënt heeft het er ontzettend zwaar mee'

Verweijen ziet het minder somber in. Hij is juist 'heel blij' dat zijn cliënt is vrijgelaten, omdat hij al sinds mei vastzit. De raadsman is niet bang dat zijn cliënt de bewoners van het getroffen pand gaat opzoeken: "Hier heeft hij geen behoefte aan."

"Mijn cliënt heeft het er ontzettend zwaar mee gehad. Hij ontkent zeer stellig en overtuigend wat hem ten laste is gelegd. Bovendien: het gaat om twee huizen onder één kap. Door de woning van de buren in brand te steken, zou hij ook zijn eigen huis in gevaar brengen. Te meer daar boven in zijn huis zijn tweeling sliep", aldus Verweijen.

De advocaat zet vraagtekens bij het onderzoek van justitie en is blij dat er de komende tijd nog zaken nader worden bestudeerd: "Er is volgens mij ook heel veel mis gegaan bij de buren", meent Verweijen. Zo vraagt hij zich af waar een jerrycan is gebleven die bij het huis heeft gestaan. Mogelijk is die gebruikt bij de brandstichting. "Maar", vertelt de advocaat, "dit kan ook niet meer worden uitgezocht, omdat de politie die zonder toestemming van justitie heeft laten vernietigen."

OM tegen vrijlating

Het Openbaar Ministerie (OM) liet van tevoren al weten dat het voor verlenging van het voorarrest zou pleiten. Het is niet bekend of het in beroep gaat tegen het besluit van de rechter.

Op 13 januari wordt bekend welke eis de officier van justitie voor de buurman in petto heeft. Dan is de inhoudelijke behandeling, deze donderdag ging het om een pro-formazitting. De man uit Helvoirt wordt beschuldigd van 'opzettelijke brandstichting met gevaar voor personen en goederen'. Volgens het OM is benzine tegen een houten uitbouw en een partytent gespoten en daarna in brand gestoken.