Plan voor windmolens in natuurgebied afgewezen, maar nog niet van de baan

De discussie over windmolenpark De Pals in Bladel is zeker nog niet voorbij nu de Raad van State vergunningen voor de bouw van vier grote windmolens langs de A67 heeft afgewezen. Volgens de gemeente en de initiatiefnemer is het plan 'nog steeds kansrijk' en wordt er gewerkt aan een nieuwe vergunning.

De vier molens van Windpark De Pals komen in een natuurgebied. Vandaar dat de Brabantse Milieu Federatie samen met Natuurmonumenten en enkele andere organisaties probeert de bouw tegen te houden. Volgens de natuurorganisaties is het gebied waar de windmolens moeten komen te kwetsbaar.

Volgens BMF-directeur Femke Dingemans is de transitie naar duurzame energie pas echt groen als ook de belangen van natuur en landschap meegewogen worden.

Niet volgens de regels

De Raad van State vernietigde woensdag de vergunningen voor het windmolenpark. Volgens de rechters heeft de gemeente Bladel het verplichte natuuronderzoek niet volgens de regels uitgevoerd. De gemeente heeft er bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat in de buurt van het natuurgebied meer windmolenparken komen. Bovendien is de neerslag van stikstof in nabije Belgische natuurgebieden niet goed beoordeeld.

Volgens initiatiefnemer Paul Sjoerds betekent de uitspraak van de Raad van State geen afstel maar uitstel. Volgens hem kunnen met het vonnis van de Raad van State in het achterhoofd nieuwe vergunningenen worden geschreven die wel aan de regels voldoen. Hij is dat dan ook samen met de gemeente Bladel van plan.

Groene waterstof

De bouw van windmolenpark De Pals hoort bij Sjoerds plan om in Bladel een centrale voor groene waterstof te bouwen. Zijn organisatie Green H2ub werkt daarvoor samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, TNO en Enexis. Voor de productie van groene waterstof is veel stroom nodig. Waterstof is een duurzame bron van energie die ook geschikt is voor auto's en vrachtwagens.

Waterstof kan getransporteerd worden via leidingen voor aardgas. Sjoerds: "Dat is belangrijk omdat het elektriciteitsnetwerk op veel plaatsen nu al overbelast is."

Geen alternatief

De windmolens langs de A67 passen in het klimaatbeleid van de gemeente Bladel. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen er zijn gehalveerd. Volgens Bladel zijn er geen andere plaatsen in de gemeente waar windmolens gebouwd kunnen worden.

