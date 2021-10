Onderzoek naar hulp bij zelfdoding: man van 78 opgepakt

Een 78-jarige Bosschenaar is opgepakt op verdenking van hulp bij zelfdoding. Hij werd dinsdag aangehouden en is inmiddels weer vrij. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Eerder werd al een 28-jarige Eindhovenaar opgepakt.

In het onderzoek is ook een 72-jarige vrouw uit Amersfoort aangehouden. De man en vrouw zijn lid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), net als de Eindhovenaar. Ook de voorzitter Jos van Wijk was eerder opgepakt. Volgens het OM is CLW een ‘criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft’.

Afgelopen juli arresteerde de politie de man uit Eindhoven op verdenking van verkopen van ‘zelfmoordpillen' aan honderden mensen. Volgens justitie zijn tenminste zes mensen overleden aan het door de man verstrekte middel. Het onderzoek tegen de man kwam op gang na het overlijden van een vrouw in Best, in mei van dit jaar.

Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013 en wil naar eigen zeggen binnen het geldende recht mogelijk maken dat mensen op een waardige en veilige manier een einde aan hun leven kunnen maken.

Voor de rechter

De 28-jarige Eindhovenaar staat op 27 oktober voor de rechter in een pro-formazitting. Dan wordt meer bekend over de stand van het onderzoek.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

