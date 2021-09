Alex S. blijft nog zeker 60 dagen vastzitten om verkoop van zelfmoordpoeder

Een potje met zelfmoordpoeder (archieffoto). vergroot

De 28-jarige Alex S. uit Eindhoven blijft nog zeker zestig dagen in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Het onderzoek gaat nog maanden duren, verwacht het Openbaar Ministerie. Alex S. wordt verdacht van het op grote schaal verkopen van zelfmoordpoeder. Er wordt onder meer financieel onderzoek gedaan en een psycholoog gaat onderzoeken hoe het psychisch met de man gesteld is.

Justitie verdenkt de man ervan dat hij het zelfdodingsmiddel van begin 2018 tot en met juni 2021 aan honderden mensen heeft verkocht. Zeker zes mensen zijn overleden nadat ze het middel gebruikt hadden. Het strafrechtelijk onderzoek naar de man kwam op gang na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021. Bij haar is informatie gevonden die de politie naar de Eindhovenaar leidde. Hij is in juli aangehouden.

De man zou flink hebben verdiend aan de verkoop van het middel en zou daar zelfs van hebben kunnen leven. Het OM verdenkt hem van:

Hulp bij zelfdoding: mensen helpen bij zelfdoding mag alleen als je arts bent en dan nog zijn er veel regels waar je je aan moet houden. Het OM zegt dat er de afgelopen maanden meerdere mensen zijn overleden nadat ze het middel van de Eindhovenaar genomen hadden. Volgens justitie zijn ze door hem geholpen. Overtreding van de Geneesmiddelenwet: naast het zelfdodingsmiddel verkocht de man ook een medicijn om braakneigingen te onderdrukken. Dat mag alleen voorgeschreven worden door een arts. De man zou hiermee de Geneesmiddelenwet overtreden hebben. Witwassen: volgens het OM leefde de man van het geld dat hij met zijn handel verdiende. Omdat hij zijn inkomsten niet opgaf voor de belasting, zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan witwassen.

De verdachte was lid van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die vindt dat mensen zelf mogen bepalen of ze uit het leven stappen. Hij is geen arts of apotheker.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

