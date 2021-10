Dit zijn de bezoekers van Dutch Design Week: mini-vakantie en mensen kijken

Liesbeth en Luuk met kinderen Rins, Vos en Loek vergroot

De Dutch Design Week trekt jaarlijks zo’n 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar wie zijn de bezoekers eigenlijk van dit negendaagse evenement? Omroep Brabant ging op zoek en sprak kunst- en designliefhebbers, buurtbewoners en complete gezinnen bij de Dutch Design Week.

Liesbeth en Luuk met kinderen Rins, Vos en Loek vergroot

Met het gezin, en een keertje alleen

Moeder Liesbeth uit Geldrop staat met drie kleine kinderen bij de Dutch Design Week. Maar hoe doe je dat? Gelukkig komt daar ook partner Luuk aan, met in z'n hand een portie 'bietenballen'. Liesbeth: “Vandaag zijn het de kinderen die de route bepalen. We laten ze hun gang gaan. Het gaat erom dat we gezellig samen op pad zijn en ondertussen eten we hier wat. Voor de kinderen is genoeg te zien en te doen, ze vermaken zich prima. De oudste mag fotograferen en dan kijken we straks wat hij allemaal heeft vastgelegd. Het Klokgebouw slaan we over, dat is iets te veel van het goede. Ik kom deze week nog een keer terug in m’n eentje, om alles beter te bekijken. Want dat gaat vandaag niet lukken."

Rosa en Linn uit Eindhoven vergroot

'Allebei een beetje activistisch'

Rosa en Linn uit Eindhoven zijn vandaag toevallig bij de Dutch Design Week beland. “Maar ik kom deze week zeker nog vaker. Het is voor mij vaste prik om DDW te bezoeken. Vanaf m’n vijfde ging ik al met m’n ouders mee en dat is altijd zo gebleven”, vertelt Linn. ‘The Embassy of Inclusive Society’ trekt vooral de aandacht. Linn: “Want we zijn allebei nogal activistisch ingesteld”. Bij ‘The Embassy of Inclusive Society’ vind je allerlei voorbeelden om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Rosa: “Zelf hoor ik ook bij de groep LHBTI+. Ik vind het mooi om te zien dat er bij de Dutch Design Week veel aandacht is voor minderheden, het is belangrijk om op te komen voor gelijke kansen.”

Lidia en Anneke vergroot

Mensen kijken

“Wij komen van hierachter”, vertelt Lidia terwijl ze richting de oude Philipswijk wijst en haar moeder Anneke (87) voortduwt in een rolstoel. “We wonen hier al zo lang, we kennen dit gebied van haver tot gort. We lopen samen regelmatig een rondje over dit plein, hier is altijd wat te doen." "Vandaag komen we vooral mensen kijken, zien wat voor kleren ze zoal dragen en wat er te doen is. Al vond mijn moeder het vorige week gezelliger, met muziek van een boerenkapel bij de Marathon. Maar nu draait het om design, dat trekt een ander publiek. Zo waren er vorige week veel buurtgenoten, maar nu hebben we er nog geen gezien.”

Claudia, Veerle, Digna en Paul vergroot

DDW mini-vakantie

Ze gaan al jaren met het hele gezin naar de Dutch Design Week. Claudia en Paul vieren een mini-vakantie in Eindhoven samen met dochters Veerle (19) en Digna (18). Afkomstig uit Rijswijk verblijven ze nu twee nachten in Eindhoven. Claudia: “Je ziet hier altijd iets nieuws, het inspireert. Vroeger moesten de kinderen in onze kielzog mee, want wij vonden het leuk om hier naartoe te gaan.” Dat is nu wel anders. Dochter Veerle zit inmiddels op de kunstopleiding in Amsterdam. Veerle: “Ik kijk nu heel anders naar de dingen dan vroeger. Bij de Dutch Design Week kan ik ideeën opdoen, die kan ik gebruiken voor mijn opleiding. Al herinner ik me ook nog goed hoe het hier vroeger was, er stonden van die grote schommels bij Strijp! Grappig dat we ook als kleine kinderen van de Dutch Design Week genoten.”

Farida en Flo vergroot

Lille ontmoet Woerden

Designstudent Farida (21) uit het Franse Lille loopt toevallig oud-collega Flo (18) uit Woerden) tegen het lijf bij de Dutch Design Week. Beiden zijn stagiaires bij de sociaal maatschappelijke onderneming Social Label in Den Bosch. Het is dan ook de expositie van deze designstudio die ze naar Eindhoven brengt. "We hadden geen idee dat we elkaar zouden treffen maar dit is wel extra gezellig", vertelt Flo. Samen hebben ze de middag weten te vullen met een bezoek aan de Kazerne, het Ketelhuisplein en de industriële kelder van Area51. Flo komt zeker nog een keer terug deze week. Voor Farida is dat wat ingewikkelder: "Ik zit vanavond alweer terug in de trein naar Frankrijk helaas. Maar ik ben blij dat ik dit evenement nog heb kunnen zien!"

