Onstuimige vrijdag maar dit weekend kun je de paraplu thuislaten

We maken ons op voor opnieuw een onstuimige herfstdag, maar er komt beter weer aan dit weekend. Volgens weervrouw Diana Woei schijnt de zon op zaterdag en zondag en kunnen we de paraplu rustig onder de kapstok laten staan.

Maar voor we twee prachtige herfstdagen tegemoet gaan, krijgen we vrijdag nog wat onstuimig weer voor onze kiezen. In de ochtend is het op de meeste plaatsen in Brabant nog wel droog maar vanuit het noorden komen er nog wat plensbuien onze kant op. In de middag en de avond kunnen we die verwachten, volgens de meteorologe. "En dat bij temperaturen van hooguit 11 graden en een stevige windkracht 5 wordt het echt een onstuimige dag."

Weekenddagen

Zaterdag wordt het een veel mooiere dag. "Er komt een hoge drukgebied onze kant op. De wind neemt later vanavond en vannacht af en dan gaat het afkoelen. Er is zelfs wat vorst aan de grond mogelijk." Overdag wordt het dan een stralende herfstdag. "De zon laat zich regelmatig zien, er is weinig wind en het wordt een fractie warmer, zo'n 13 of 14 graden."

En dan blijkt die mooie zaterdag nog maar een opmaat voor een nog mooiere zondag. "Zondag wordt de beste dag van het weekend. De zon is er geregeld en we krijgen nog iets hogere temperaturen." En regen hoeven we niet te verwachten. "Je kunt je paraplu gewoon thuislaten."