Bussenmaker uit Deurne in de plus bij beursdebuut

Producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco uit Deurne noteerde vrijdag een plus bij zijn debuut op de beurs in Amsterdam. De waarde van een aandeel Ebusco klom met 2,6 procent tot 23,60 euro. De bussenmaker haalde met de beursgang zo'n driehonderd miljoen euro op.

Het bedrijf heeft een beurswaarde van meer dan 1,3 miljard euro. Volgens topman Peter Bijvelds laat de interesse in de aandelen zien dat beleggers in de groene strategie van het bedrijf geloven. Het bedrijf wil de opbrengst van de beursgang gebruiken voor verdere groei, ook internationaal.

Daarnaast wil Ebusco zijn naamsbekendheid vergroten. De bussen van Ebusco rijden al in verschillende steden zoals Amsterdam, Frankfurt en München. Ebusco werd in 2012 opgericht in Helmond. In 2018 verhuisde het naar Deurne.