Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik bewaren vuurwerk voor in de ring

Vier jaar na het spuugincident tijdens hun staredown in 2017 waren vrijdag iets na twaalf uur opnieuw alle ogen in de kickbokswereld gericht op Rico Verhoeven en de Belg Jamal Ben Saddik. De staredown voorafgaand aan het gevecht tussen de twee zaterdagavond om de zwaargewichtwereldtitel in de Arnhemse GelreDome verliep dit keer zonder incident. De twee bewaren het vuurwerk voor in de ring, zo werd duidelijk.

Tijdens de persconferentie die aan de staredown voorafging, gaf wereldkampioen Verhoeven uit Halsteren aan zaterdag maar met één doelstelling de ring in te stappen. "Ik ben de beste en wil dat blijven", zei hij. "Dat motiveert me steeds weer. Dat is voor mij de drive om mijn bed uit te komen en naar de gym te gaan om hard te trainen. Ik wil iedere dag weer beter worden dan gisteren."

"Ik ben blij met de kans die ik krijg", blikte Ben Saddik vooruit op een gevecht van vijf ronden. "En als ik win, dan krijgt Rico zeker een kans op revanche. Dat verdient hij."

Voltooiing trilogie

Het wereldtitelgevecht zaterdag vormt de voltooiing van de trilogie tussen de twee rivalen. De tussenstand is 1-1 na een overwinning voor Ben Saddik, The Goliath, in 2011 en voor Verhoeven, The King of Kickboxing, in 2017.

Verhoeven zou het in de GelreDome eigenlijk opnemen tegen Alistair Overeem, maar die meldde zich met een rugblessure af voor het gevecht. vervolgens kondigde Glory het gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik aan. De wereldtitel bij de zwaargewichten is sinds 2014 in handen van Verhoeven.

